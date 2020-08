Statt den Sommer im Praktikum zu verbringen, öffneten sechs Schüler kurzerhand ihr eigenes Pop-up-Café.

LANDSTRASSE. Die Sommermonate sind für Schüler von Höheren Lehranstalten gewöhnlich die Zeit der Pflichtpraktika. Von der Covid-19-Krise ist heuer auch die junge Generation betroffen. So wie die Schüler Moritz Pennetzdorfer, Ian Straight, Marvin Sumaric-Steininger, Nathanael Iles, Riccardo Regvart und Studentin Marie Söllhammer – alle zwischen 17 und 19 Jahre alt.

Die bereits fix zugesagten Praktika in Spitzenrestaurants im In- und Ausland finden nicht statt. Untätig herumsitzen wollten die Schüler dennoch nicht und beschlossen: Wir schaffen uns unseren Praktikumsplatz selbst. Die Idee nahm rasch Form an, ein geeignetes Lokal in der Ungargasse 38 wurde gefunden und auch Sponsoren meldeten sich.

Unterstützung vom Vater

Die Räumlichkeiten stellt das Social-Business-Unternehmen "magdas" zur Verfügung, das hier 2022 ein Hotel eröffnen wird. "magdas" brachte "Die Boys & Marie" auch mit Architekt Daniel Büchel zusammen, unter dessen Anleitung sie das Lokal mit alten Einrichtungsgegenständen gestalteten. Nebenher liefen Vorbereitungen wie die Gründung eines gemeinnützigen Vereines, Marketing, Social Media, Projektmanagement, Logistik und Probekochen auf Hochtouren. Hinter den Kulissen hilft Mentor Gerald Wahl aus. Weil der Unternehmensberater und Markenexperte nicht akzeptieren wollte, dass sein Sohn Moritz wegen Corona keine Jobaussichten hatte, kam ihm die Idee zum eigenen Unternehmen. Seither begleitet er alle Schritte. „Wir wollen lernen. Wir wollen arbeiten und Erfahrungen für das zukünftige Berufsleben sammeln", sagt Moritz Pennetzdorfer. "Unsere Träume geben wir nicht auf, darum sind wir Gastro-Unternehmer".

„Die Boys & Marie“ hat noch bis Ende September von Donnerstag bis Sonntag von 17 bis 1 Uhr geöffnet. Angeboten wird großteils vegetarische Küche, etwa Wassermelonen-Gurken-Salat mit Feta, Pistazien und Minze, Sommerrollen, Lemon-Pasta, Tofu-Kokos-Curry oder Crème brûlée und Chia-Pudding. Für die Einhaltung der Corona-Standards ist gesorgt. Infos: www.dieboys-marie.at