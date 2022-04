PROGRAMM:

Ausschnit aus dem Dokumentarfilm: „Victor Ullman. Biography of a recording"

Volkslieder, arrangiert von Victor Ullman

Lieder in Versen von Albert Steffen Op.17

Sonate Nr.7 Victor Ullmann

Six Sonnets de Louize Labé op.34

Filminformationen:

"Victor Ullman. Biography of a recording“

Produktion: Griechenland 2015

Produzent: Michalis Aristodou

Regie: Michalis Aristodou, Ioannis Grigopoulos

In den Hauptrollen: Maria Garzon, Edith Kraus, Alice Sommer-Herz

Beim 18. Internationalen Dokumentarfilmfestival von Thessaloniki

im Jahr 2016 erhielt der Film in der Kategorie der Filme bis zu 45 Minuten

den Hauptpreis sowie den Publikumspreis