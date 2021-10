Angesichts der aktuellen innenpolitischen Geschehnisse in Österreich scheint es mir angebracht, mit einem Blog-Beitrag einen Bild -von außen- als Seitenbetrachterin, jedoch hier als Regionautin, Mitbürgerin und auch als engagierte Kulturvermittlerin im Bereich der Kulturdiplomatie, meine Empfindungen und Gedanken hierzu, mitzuteilen.

Zudem verspüre ich auch die Verantwortung, als Gründerin und Präsidentin des in Wien gegründeten und international tätigen Vereins ACD-Agency for Cultural Diplomacy, mit konstruktiven Überlegungen, zu den aktuellen innenpolitischen Herausforderungen und Veränderungen und mit dieser Lage verbundenen Bemühungen zur Erhaltung der Stabilität im Land, einen Beitrag zu leisten.

Mit ambitionierter Vision und Bereitschaft unserer Gründungsmitglieder, die Umsetzung nachhaltiger Entwicklungsziele in Österreich, Europaweit und weltweit bei möglichen Kapazitäten zu unterstützen, sowie bei Möglichkeit und Auftrag, bei der Umsetzung von Maßnahmen zu nachhaltiger Entwicklungspolitik österreichischer Regierung, mit unseren Initiativen und Projekten, mitzuwirken, wurde der ACD-Verein im Jahr 2016, gegründet.

Wie ich schon in den ersten Zeilen in diesem Beitrag erwähnte, handelt es sich hier um die neutrale, unabhängige Betrachtungen einer Mitbürgerin ohne Parteibuch, ohne parteipolitische Zugehörigkeit- und Bekenntnis, jedoch mit einem starken Zugehörigkeitssinn für dieses Land und die Menschen, in der Vorstellung einer Kulturnation die, die demokratische Werte in diversen Formen gemeinsam lebt und ihre gegenwärtige Politik im Kontext Europäischer und internationaler Friedenspolitischer Bemühungen und der im Narrativ der Nachhaltige Entwicklung verankerter Werte und Werthaltungen, zusammenlebt.

Als Mitbürgerin kroatischer Herkunft betrachte ich das Land Österreich in ihrer Ganzheitlichkeit:

Land, Menschen, Kultur, Politik, ergibt für mich als Betrachterin ein ganzes miteinander-und ineinander verwobenes Bild.

Es ist zum Teil eine vorteilhafte Positionierung die, die `Seitenblicke` auf das Ganze ermöglicht und die Wahrnehmung des Landes Österreich, als “Eines aus vielen Einen“ hierzu erlaubt.

Mein persönliches Weltbild, die Annäherung an die Umwelt, soziale Mitwelt, wurzelt womöglich in meiner Familienerziehung und vielleicht noch mehr, in der Erfahrung der Vielfalt in ehemaligen Yugoslawien, die ich in meiner Kindheit und Jugendzeit lebte.

Die „Unerträglichket des Zusammenseins“^ kulturell-historisch verbundener und auch verwundener Völkergruppen führte zum Zerfall der, von Präsident Tito kreierter multiethnischer Gemeinschaf und der Vision, die mit der Bewegung der Block-Freien Staaten, welche Präsident Tito gemeinsam mit ägyptischen Staatschef Nasser, dem indischen Premier Nehru und mit indonesischen Präsidenten Sukarno, im Jahr 1961 an erste gemeinsame Sitzung in Belgrad, ins Leben rief. Die Blockbildung, mit welche die Gefahr des 3. Weltkrieges drohte wurde dabei verurteilt und die Friedliche Koexistenz, die Gleichberechtigung zwischen den Staaten und eine positive wirtschaftliche Entwicklung der Mitgliedstaaten, proklamiert und zum Ziel der Zusammenarbeit, gesetzt.

Bei meiner Recherche fand ich heraus, dass die Bewegung an deren Bedeutung dadurch verlor, weil die heterogene Zusammensetzung von Mitgliedstaaten diverse Hindernisse beim Definieren und beim Verfolgen von gemeinsamen Zielen mit sich brachte.

Dennoch, die Bewegung ist noch beständig und feiert auch in diesem Jahr mit diversen Veranstaltungen begleitend, seine 60. Jahresjubiläum.

Die Idee der 'Block-freie Zusammenhalt' ließ sich in gewisser Weise in meinem privaten und auch in meinem professionellen Leben übertragen, indem ich immerwährend nach verbindenden und gemeinsam geteilten Interessen innerhalb diverser Gemeinschaften und Kreise suchte, möglichst mit einem ´'neutralen Blick' und unparteilich, insbesondere wenn es um die öffentliche, politisch-geprägte Ereignisse, handelte, meine Betrachtungen beim Bedarf mitteilte.

So ist es mir auch möglich gewesen, den Menschen und Ereignissen mit Offenheit und ohne Vorurteil zu begegnen und durch meine kritische Brille- mit der Farbenspektrum zu blicken, jedoch im Hin-Blick auf die Wirksamkeit von Taten und deren hinter-Gründe im gesamten, mir bekannten Kontext.

Wer spricht, wer tut, wer macht, warum, warum nicht, was hat es mit mir zu tun und wie lässt es sich im Leben und Alltag fügen, ohne dass dabei irgendwelchen Schäden für Einen und insbesondere für die vielen Einen, entstehen?



Was mich noch dazu bewegte, diese Zeilen zu verfassen sind die Überlegungen darüber, inwieweit ist es überhaupt möglich, als 'neutral' und als 'unabhängig' in einem Mehrparteiensystem zu leben, mitzuwirken und Gehör zu finden. 'Ein Parteibuch zu besitzen kann sehr nützlich sein', meinte eine Kollegin, die ein solches Rat befolgte und ihre Ansprüche an Forschungsstipendien kurz darauf erhielte.

Dennoch, bleibe ich in guter Hoffnung, dass die aktuellen Untersuchungen, die Wahrheit ans Licht bringen und dass auch eine Dynamik des #metoo -Bewegung dabei erlangt wird, damit es künftig nicht notwendig sein muss im Nachhinein zu handeln, sondern preventive Maßnahmen und Regelungen zu treffen - in Österreich, Europaweit und auch weltweit.

Als Schülerin in den 1980-er, habe ich bei einer Schularbeit mein künftiges Berufsbild als "Bürgermeisterin" beschrieben und mit einem ökologischen Konzept begründet, worauf mir mitgeteilt wurde, dass ich ohne Parteimitgliedschaft keine Chancen dazu hätte ... Ich war damals 14 Jahre alt, wollte u.a. die Brücke zur Bibliothek erneuern ... Der Traumberuf wurde ad acta gelegt.

Ein Exkurs:

MINT, Zwetschken, Obstgarten

Letzte Woche hatte ich den Auftrag, als Seminarreferentin zum Thema MINT-Fächer mich mit PädagogInnen in Wien auszutauschen, Impulse aus meiner Vermittlungspraxis mit Kunst-basierten, interkulturell-sensiblen Methoden, zu setzten.

Anleitend in die Thematik, zeigte ich das digitale Bild mit der Aufschrift: Šljive ^Zwetschken^

Solch eine Annäherung an die MINT-Bereiche (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technologie) begründete ich mit dem Gedanken, dass es kaum möglich sei, diese Bereiche voneinander zu trennen, wenn ganzheitlicher Erfassung angestrebt wird.

Dennoch, mit der Annäherungen an die einzelnen Bereiche, werden diversen Perspektiven kennengelernt, diverse Fragen gestellt, die Phänomene werden aus und mit unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, je nach dem welcher Zwecke, Ziele, individuelle Interessen, Vorkenntnisse, Fähigkeiten, Position, usw. von Betrachtenden mitgebracht, bzw. verfolgt und einbezogen werden.

Mit Kunst-basierten Kreativen Methoden für forschendes Lernen- und Vermitteln, werden “freie“ Zugänge zu diversen Themen, sowie die barrierefreie Denk-und Handlungsräume, geschaffen.

Die Barrierefreiheit wird in diesem Zusammenhang in Verbindung mit Settings und Vermittlungsformate, welche in ihrer Varietät unabhängig von sozialer Schicht, Sprachkenntnissen, körperlichen, geistigen und seelischen Kapazitäten zum Erlangen von Erkenntnissen verhelfen und die Zugänge zu Informationen ermöglichen, gedacht.

Zum Verständnis von Zusammenhängen von den aktuell immer mehr geförderten MINT-Fächern im Rahmen von zukunftsorientierten Maßnahmen nachhaltiger Bildungspolitik in Österreich, sowie auch weltweit, wurde mittels digitaler Abbildung von Šljive ^Zwetschken^ anleitend ein kreativer Denkimpuls gesetzt. Das Gesamtbild vermittelt eine Mengeneinheit von gleichen Früchten: viele einen in Einem. In symbolischer Interaktion gebrachte Sprachen, Begriffen und Symbolzeichen runden das Bild ab mit der Einladung zum Austausch über diversen Eindrücken, Fragen, Assoziationen, etc. wie beispielweise:

was sehe ich; was assoziiere ich mit dem Bild; welche Farben und Formen sind enthalten; Herkunft, Artendiversität-und varietät; Nützlichkeitswert und Geschichte; in welchem Verhältnis stehen die abgebildeten Früchte; wie werden diese Früchte angebaut, geerntet und zu diversen neuen Produkten verarbeitet; welche Medien wurden zur Abbildung genützt; usw.



Solch ein einfaches Beispiel konnte die Vorstellung von MINT-Bereichen im Alltag anregen.

Die UN SDG-Kärtchen (17 UN-Nachhaltigkeitszielen) wurden als Werteorientierungskompass zu Anwendbarkeit des erworbenes Wissens im Alltag, präsentiert.

Symbolisch betrachtet, kann die Abbildung von Zwetschken im Kontext der Thematik in diesem Blogartikel mit der Vorstellung einer Nation, die das gemeinsame Grund teilt, kulturell-und geschichtlich verwoben zusammenlebt, vereint in ´'Eines aus vielen Einen', gedacht werden.

Jedoch, in weiteren Schritten folgte die Aufgabe an die SeminarteilnehmerInnen, ein Obstgarten mit diversen Früchten zu gestalten, wa sie auch taten. Nach individuellen Präsentationen wurde anschließend das Gesamtbild (`Obstgartenkorb`) aus Einzelbeiträgen miteinander verwoben. Dabei wurde überlegt, wie die jeweiligen Fruchtarten im Sinne nachhaltiger Entwicklungsziele, bei einem MINT-Projekt, verarbeitet werden können. Vor allem ginge es darum, die Diversitätsaspekte dabei zu berücksichtigen um somit die barrierefreie Zugänge zu Projektaktivitäten für alle Lernende zu ermöglichen.

Was die TeilnehmerInnen in ihren unterschiedlichen Auffassungen und Überlegungen doch vereint, fand ich in ihrem Interesse, zum allgemeinen Wohl der Kinder beizutragen, individuellen Bedürfnissen innerhalb der sozialen Gemeinschaft gleichgerecht nachzukommen, die Chancengleichheit zu fördern, barrierefreie Lernmöglichkeiten und Vermittlungsmethoden zu ermöglichen.

Unter Gesichtsschutzmasken und strengen Pandemie-Schutzvorschriften konnte die, aus diversen Stadtteilen zusammengesetzte Gruppe von TeilnehmerInnen dennoch barrierefrei zusammendenken, kreieren, gestalten, planen, das gemeinsame Ziel verfolgen und trotz diversen individuellen Erfahrungen und Interessen, Funktion, sowie Herkunft, blickten wir alle gemeinsam in die Zukunft mit gewisser Zuversicht und in Vertrauen darauf, dass es uns allen gemeinsam gelingt, einen `fruchtbaren Boden für all die Früchte des gemeinsam Obstgartens zu bieten` und das soziale Klima soweit zu erwärmen, damit das `Eine aus vielen Einen` ertragreich gedeiht.

Genauso stelle ich mir die Zusammenarbeit von allen Parteien vor: mit unterschieldichen Schwerpunkten, aus diversen Blickwinckeln betrachtend, doch für das allgemeine Wohl zusammenzuarbeiten.

Ein weiteres Exkurs: "In Vielfalt geeint"

Anlässlich des jährlich gefeierten Initiative Europäischer Tag der Sprachen, habe ich in meiner Tätigkeit als Kulturvermittlerin in Belgrad, Serbien einen Workshop veranstaltet, bei welchem die Europäische Idee der vereinten Sprachenvielfalt mittels Ausdruckstanzformen, im Sprachenspiel deutscher und serbischer Sprache, Kyrillischer und Lateinischer Schrift, mit Atemübungssequenzen begleitet wurde. Der Versuch, ein solches Sprachenweb zu kreieren wurde mit dem Gedanken unternommen, die einzelnen Sprachen, Schriften und Ausdrucksarten beim kollektiven Erlebnis zu verweben, um somit die sprachliche Diversität auf individueller und auf gemeinschaftlicher Ebene mit einem höheren, gemeinsamen Ziel zu verbinden, welches zu diesem Anlass und angesichts aktueller Auswirkungen von Pandemie, die gesundheitsfördernden Übungen mittels auf Ausdruckstanzkunst-basierten Methoden vorzustellen, welche mit TreilnehmerInnen gemeinsam erprobt wurden.

Die Koexistenz diverser Sprachen, Schriften und Symbolzeichen, sowie unterschiedlicher Auffassung von Sprachen, Ausdrucksformen-und arten wurde mit dem Beitrag aus künstlerischen Sparten in diesem Rahmen erlangt. Die Vorstellung von „Einheit in Vielfalt“ wurde im Begriff des menschlichen Körpers, der unterschiedliche innere Organe und deren Funktionen vermittelt.

Der Atem, als Bindeglied, als Vitalkraft und die Luft als federführendes Element, wurden bei rhythmischen Sequenzen mit eine Feder im Spiel erfasst und visualisiert. Zwischen ein-und ausatmen wurde der Atem für ein paar Sekunden angehalten, was dazu führte, dass die Aufmerksamkeit von TeilnhemerInnen erhöcht, diverse Spannungen entlockert und die innere Balance erlangt wurde.

Geleitet wurde die Tanzmeditation mit TeilnehmerInnen aus Serbien in deutscher Sprache:

"Atemzug, Federflug, Welle, Kreis und Stille ..."

Das Gleichgewicht ('Balance') wird bei Tanztrainingsübungen mittels Kräfteverteilung und mittels Gewichtsverlagerung erlangt. Atem ist die Quelle jeder Bewegung, die Balance ist somit eine Bezeichnung der Kräfteverhältnisse im bewegten Körper. Es bedarf die belüfteten Lungenflügel, eine 'saubere' Technik, Hingabe und auch Talent, damit die 'Pirouette' oder der Sprung, gelingt.

Die Landung ist die Vorbereitung für die nächste Drehung, Sprung, Schritt ...

In der Politik wird es nicht anders funktionieren.

Die neue Kräfteverhältnisse mögen die Stabilität und das Zusammenwirken der Einheit in Vielfalt stützen.

„Der heiße Atem unserer aufgewühlten Zeit“^^ möge die Nächstenliebe entflammen. Bei Jederman,

bei allen.

Anmerkungen:

^: Die Bezeichnung „Die Unerträglichket des Zusammenseins“ steht in der Konnotation mit dem Roman von tschechischen Autor Milan Kundera „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ aus dem Jahr 1984. Die Liebesbeziehung von Protagonisten im Roman ´leidet´ unter unterschiedlichen Vorstellungen, Affären die nicht kommuniziert, sondern ertragen werden, ´Freiräumen´ und darin gewonnen neuen Auffassungen. Quelle: Milan Kundera: Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins (Originaltitel: Nesnesitelná lehkost bytí, übersetzt von Susanna Roth) Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main 1987

^^: Paraphrasiert von Verf. aus dem Zitat von österreichischer Ausdruckstänzerin Gertrud Bodenwieser: „Der heiße Atem unserer aufgewühlten Zeit“ solle sich endlich auch in Wien in einer Revolutionierung der Tanzkunst ausdrücken", forderte die Tänzerin Gertrud Bodenwieser 1922 in der Zeitschrift Die moderne Welt. (Bodenwieser 1922,11). Quelle: https://www.mdw.ac.at/spielmachtraum/artikel/gertrud-bodenwieser