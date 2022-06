Das jetzige Gasthaus WINKLER´S ZUM POSTHORN in Wien 3, Posthorngasse 6, hat eine bewegte Geschichte hinter sich: als ich jung war, war dieses Gasthaus eine einzige Katastrophe: wie mir berichtet wurde, gab es täglich einen Polizeieinsatz, weil es dort immer wieder zu handfesten Auseinandersetzungen kam. Früher wurde überall geraucht und das Essen soll nicht das Beste gewesen sein. In einer Übergangszeit wurde das Lokal gegen 2003 von einem unbekannten Kärtner betrieben. Das besserte sich ein wenig gegen Mitte 2005, wo es schon einmal bessere Küche gab. Unter dieser Führung wurde die Mittagsöffnung an bestimmten Tagen eingeführt. Aus gesundheitlichen Gründen mußte die Inhaberin das Lokal schließen. Im Jahr 2008 öffnete das Gasthaus unter WINKLER´S ZUM POSTHORN. Seit Dezember 2010 ist dieses Gasthaus ein Einhauben-Lokal geworden, das auch schon bei den Lokalvorstelllungen in der KRONEN ZEITUNG Erwähnung fand. Das Essen ist sehr gut. Auch der Gastgarten bietet viel Platz. Zum Glück gibt es dieses Gsthaus, daß die Altwiener Küche hoch hält. Aus dem ehemaligen verrauchten Gasthaus ist inzwischen zwar ein Nichtraucherlokal geworden, dennoch sorgt das Personal dafür, daß man im Freien trotzdem rauchen kann. Und von den täglichen Polizeieinsätzen ist man weit entfernt. Wie ich erfahren habe, hat der Wirt die Genehmigung, jeden Tag offen zu halten. Das ist aber nicht so. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist das Gasthaus geschlossen, wird aber immer wieder für unregelmäßige geschlossene Gesellschaften an Samstagen, Sonn- und Feiertagen geöffnet!