Auf Rädern und Ketten 2017

Militär-Oldtimer-Treffen feiert 10-jähriges Jubiläum

Von 3. bis 5. Juni 2017 findet auf dem Freigelände hinter dem Heeresgeschichtlichen Museum das mittlerweile 10. Treffen historischer Militärfahrzeuge statt. Dabei rollt vom Truppenfahrrad bis zum Kampfpanzer so gut wie alles an, was die Armeen seinerzeit bewegte. Hinzu kommen ein Teilemarkt, regelmäßige Vorführungen und köstliche Schmankerln. Der Eintritt ins Museum und zum Fahrzeugtreffen ist frei.Info: