Gewinnspiel: "III-II-I-Cinema!" mit Filmen von Wong Kar-Wai

22.04.2018, 07:00 Uhr

Zunächst sieht das Publikum Ausschnitte aus den drei Filmen "As Tears Go By", "Chungking Express" und "In The Mood For Love" und entscheidet dann demokratisch, welcher der Streifen anschließend in voller Länge über die Leinwand flimmern soll. "Film ab!", heißt es um 20 Uhr.

Tickets gewinnen!

Karten (6 Euro): www.dasdorf.at Die bz verlost bis 2. Mai 2018 2x2 Karten für das Film-Event!