Gewinnspiel: Indie-Band Interpol live in der Arena

Als Interpol im Jahr 2002 ihr Debütalbum "Turn on the Bright Lights" veröffentlichte, wurde die Indie-Rock-Band aus New York international bekannt. Ihr Sound erinnert an englische New-Wave- und Post-Punk-Bands der 1980er-Jahre.15 Jahre später touren die Musiker mit ihrem Erstlingsalbum durch Europa – und machen dabei auch in Wien Halt. Am 10. August geben sie um 20 Uhr ein Open-Air-Konzert in der Arena (3., Baumgasse 80). Fans können sich auf Interpol-Klassiker wie "Obstacle 1" und "Say Hello to the Angels" freuen.

Tickets zu gewinnen

Karten (39,99 €): www.oeticket.com Gewinnen Sie bis 7. August 2017 1x2 Karten für das Konzert!