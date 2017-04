In den Himmel schauen. Wolkenbilder

Die Produzentengalerie Wien zeigt in derGezeigt wird Malerei in verschiedenen Techniken, sowie Fotoarbeiten und Objekte. Nicht nur auf die Zweidimensionalität beschränkt, widerspiegelt diese Ausstellung insbesondere das Leben in der Stadt und den Blick in den Himmel zwischen den Häuserbergen. Dann erst fällt das atemberaubende Schauspiel auf, das sich über uns abspielt.: Mittwoch 10. Mai 2017, 19 Uhr: 11.05.2017 - 02.06.2017Öffnungszeiten:Dienstag bis Freitag 12:00 bis 18:00 Uhr & nach Vereinbarung