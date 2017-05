Lesung zum Literaturpreis Ohrenschmaus, u.a. mit Franzobel

Der 2007 gegründete Literaturpreis Ohrenschmaus versteht sich als Förderpreis, der Texte von begabten Menschen mit Lernbehinderungen prämiert und veröffentlicht. Am 22. Mai findet eine Buchpräsentation und Lesung im Thalia W3 in Wien statt. Neben einer allgemeinen Einführung in die Initiative und ihre Beweggründe erwartet Sie ein spannendes Programm.1. Vorstellung und Beweggründe der Initiative durch Ohrenschmaus-Organisatorin Evelyn Pammer2. Lesung ausgewählter Texte durch Franzobel3. Ansprache Richard Pils vom Verlag Bibliothek der Provinz über die Motivation die Herausgabe der Ohrenschmaus-Bücher zu unterstützen4. Interview mit Ohrenschmaus-Literatin Christina Hendl mit anschließender Lesung ihres prämierten Textes „Das hab ich dir schon 1000 Mal gesagt“

Der Eintritt ist frei.Um Anmeldung wird gebeten: literaturpreis@ohrenschmaus.netBitte um rechtzeitige Mitteilung, ob Sie RollstuhlfahrerIn sind, ÖGS-Dolmetschung oder andere Unterstützung benötigen!Foto (c) Dirk Skiba