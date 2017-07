Lonsky & Schatz präsentieren musikalisch-literarische Liebeserklärung an Wien

Bittersweet Vienna – Bittersüßes Wien

Was ist typisch Wienerisch? Der Schmäh, der Taschenveitel, die Engel auf Urlaub oder gar der Tod? Am Donnerstag, 27. Juli und 31. August 2017, um 20.30 Uhr erzählt, rezitiert und singt Johanna Lonsky im kunstvoll ausgestatteten Salon BeLLeArti über die Wunder und Abgründe der Donaumetropole. In einer allzu rasch verflogenen Stunde greift die Schauspielerin und Diseuse voller Feingefühl und Humor auf Werke von Größen wie Thomas Bernhard, Peter Hammerschlag, Hermann Leopoldi und andere zurück. Besonders ist zudem die Zweisprachigkeit (Deutsch-Englisch) dieser durch und durch Wienerischen Show. Am Klavier glänzt Benjamin Schatz.Info und Karten:Tel.: 01 317 65 65