NERDS RISING Ein neues Geschäft in der Ungargasse verkauft die neuesten Sammelfiguren

03.05.2018, 22:21 Uhr

Funko Pops nennen sich die kleinen Kerlchen und erobern jedes Herz im SturmAuch wenn man sich fest vornimmt, die Püppchen nicht zu sammeln, jeder wird früher oder später einen kleinen Favoriten entdecken und ist man erst einmal vom Funko Fieber infiziert, gibt es kein Halten mehr.....Egal, ob aus Fernsehserien, Filmen, Videospielen oder Kinderbüchern, sogar Musiker wurden schon "funkisiert". Je nach Verfügbarkeit und extra Aufkleber sind die Kleinen bis zu 20.000€ wert.Und nun gibt es in Wien den ersten Shop, der sich auf diese Figuren spezialisiert hat.Ein neues Mekka für Nerds, Sammler und andere Comicfans ist:

Nerds RisingDirekt hinterm Rochusmarkt oder Bimstation Sechskrügelgasse, ab Landstrasse/ Wien Mitte gelegen verfügt das Geschäft über eine enorme Auswahl an Figuren, Chases, Exclusives oder andere Schmankerl werden nicht irgendwo im Lager versteckt, sondern sind allgemein verkäuflich, und was nicht lagernd ist, wird von den Jungs gerne bestellt.Mario, Achilleas und Robert sind, wie sie sich nennen, echte Nerds und der Ansicht, dass Dinge, die man gerne haben möchte, nicht unnötig teuer sein sollten.Außerdem kannst du dich hier für deine weiteren Zockerabende versorgen und Videospiele vorbestellen bzw. gebraucht organisieren lassen, wenn dir deine Zeit zu schade für ewiges Herumschreiben auf Willhaben ist - außerdem findest du kaum jemanden, der sich besser mit Spielen oder Funkos auskennt, weil sie selbst sammeln und abseits der Arbeit scheinbar nur spielen. Kommende Spiele kannst du vorbestellen und dir damit auch gleich einen 5€ Rabatt sichern ( Kategorie "Vorbesteller").Abseits von Mainstream und Kommerz ein sicherer Hafen für Individualisten.Also ab zu:Nerds Rising OGUngargasse 28 / 2 / Lokal 3A-1030 WienTel.: +43 650 3919171Email.: office@nerdsrising.atSortiment:Die beliebten Funko POP Figuren aus Themen wie Star Wars, Game of Thrones, Marvel, DC, Herr der Ringe, Harry Potter u.v.m.Action-, Vollgussfiguren & Raritäten aus Games, Film & Fernsehen, Comics, Anime Replikas: Dekorationswaffen & - rüstungen, aus One Piece, Herr der Ringe, Game of Thrones, Final Fantasy, WoW, u.v.m.T-Shirts, Hoodies, Kappen, Beanies, Socken, u.v.m.Auf Bestellung auch gerne Cosplay - Kostüme und Items