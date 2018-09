viennacontemporary 2018 – ZONE1, Explorations und Living Image / 27. bis 30. September / Marx Halle

10.09.2018, 13:06 Uhr

„ZONE1“ präsentiert KünstlerInnen unter 40 Jahren, die im weitesten Sinne aus Österreich kommen. Gezeigt wird eine Auswahl von KünstlerInnen, die Geschichten, das Alltägliche, politische Situationen, Materialien und die „Conditio Humana“ eingehend betrachten. Durch die Art und Weise, in der sie in ihrer künstlerischen Praxis die Welt dekonstruieren, sich ausdrücken, ihre Themen behandeln und in Inhalte eintauchen, werden sie zu Vorreitern ihrer Zeit: Anne Speiers (Galerie Meyer Kainer), Nana Mandls (Galerie Lisa Kandlhofer), Philip Patkowitsch (bechter kastowsky galerie), Simon Iurino (418GALLERY), James Lewis (Galerie Hubert Winter), Charlotte Klobassa (Zeller van Almsick), Julian Palacz (SCAG), Sasha Auerbakhs (: BARIL). www.viennacontemporary.at/de/zone1/

Der neue Programmpunkt „Explorations" zeigt kuratierte Standpräsentationen von ausgewählten Galerien. Er vereint ein Spektrum künstlerischer Praktiken unter dem Aspekt herausragender Qualität und unkonventioneller Ansätze. Wichtige Positionen von aufstrebenden bis etablierten KünstlerInnen aus ganz West-, Zentral- und Osteuropa werden gezeigt: Philip Aguirres (BE), David Krňanskýs (CZ), Alex Urbans (PL), Kaja Redkies (PL), Maen Florin (NL), Michaël Dans (BE), Luchezar Boyadjiev (BG), Pécs Workshop – István Gellér, Károly Hopp-Halász und Sándor Pinczehelyi (alle HU) – Robert Maciejuk (PL), Irmina Staś (PL) und Paweł Matyszewski (PL), Christof Maschers (DE). http://www.viennacontemporary.at/de/explorations/ „Living image" nutzt die Augmented Reality, um Kunstfilme rund um das Thema Musik zu präsentieren und nimmt Bezug auf die aktuelle mumok Ausstellung Doppelleben. Bildende Künstler_innen machen Musik. Das Projekt präsentiert Videoarbeiten und Filme von visuellen KünstlerInnen, die Musik schreiben, produzieren oder in Bands spielen. Auf eine Wand in der Marx Halle werden gedruckte Standbilder der ausgewählten Filme gezeigt. Werden diese mit Smartphone oder Tablet gescannt, können BesucherInnen den gesamten Film auf ihrem Mobiltelefon ansehen (Artivive App herunterladen und installieren). In Kooperation mit Artivive, mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. http://www.viennacontemporary.at/de/living-image/ ORTMarx HalleKarl-Farkas-Gasse 19, 1030 WienÖFFNUNGSZEITENDo, 27. September 2018, 12 – 19 UhrFr, 28. September 2018, 12 – 19 UhrSa, 29. September 2018, 12 – 19 UhrSo, 30. September 2018, 12 – 18 UhrEINTRITT & PREISETageskarte Vollpreis: 15 EuroTageskarte ermäßigt: 9 Euro für StudentInnen, SeniorInnen, Ö1 Club, PARNASS ARTLIFE - mehr Kunst – mit gültigen Ausweisen, mit TRAM ZugticketTageskarte online: 9 Euro, erhältlich im Vorverkauf www.viennacontemporary.atAfter Work Ticket: 9 Euro, Do/Fr ab 15 hEINTRITT FREIFür Kinder und Jugendliche unter 14Für StudentInnen mit gültigem Ausweis ab 15 hVERNISSAGE KARTE: 35,00 EUROLimitierte Auflage, erhältlich online im Vorverkauf bis 26. September: www.viennacontemporary.atKarte gilt einmalig für die Vernissage am 26. September, 17–21 h