Wien in Bierlaune: Tagespässe für das Craft Bier Fest zu gewinnen!

26.04.2017, 01:00 Uhr

Hopfen und Malz, Wien erhalt's: Ob Craft Bier Fest, neuer Bier Guide oder bierige Stadtführungen – die ganze Stadt ist derzeit in Bierlaune. Plus: Wir verlosen 3x2 Tagespässe für das Craft Bier Fest.

Craft Bier Fest

WIEN. Ob klassischer Pils-Trinker oder experimentierfreudiger Pale-Ale-Fan: Wer Bier liebt, kommt in nächster Zeit voll auf seine Kosten.Hier ist Kreativität gefragt: Am Freitag, 5., und Samstag, 6. Mai, präsentieren mehr als 70 Brauereien aus Österreich und den Nachbarländern sowie internationale Vorzeigebrauereien ihre Bierspezialitäten in der Marx Halle (3., Karl-Farkas-Gasse 19). Gastland ist heuer Tschechien.

Bier Guide

Stadtführung "Bierisch"

Wer sich nicht durchkosten möchte: Veranstalter Micky Klemsch hat uns seine ganz persönlichen Favoriten verraten.Die Brauerei aus dem Weinviertel bringt mit "Rosebud" ein 8,2 Prozent starkes Eichenfassbier.Die beiden Wiener Wanderbrauer haben mit befreundeten Brauern im tschechischen Brno gemeinsame Sache gemacht. Entstanden ist dabei etwa ein Pale Ale mit dem Namen "Kasperlpost".Die Craftbrauer aus dem tschechischen Pilsen bieten als Special ein Double IPA mit 20 Prozent Alkohol.Geöffnet ist jeweils von 15 bis 23 Uhr. Tagesticket: 8 Euro. Zwei-Tages-Pass: 14 Euro. Wir verlosen 3x2 Tagespässe – einfach am Ende dieses Artikels mit einem Klick mitspielen!Seit nunmehr 20 Jahren hilft Conrad Seidl durstigen Bierfreunden, die besten Lokale zu finden. Der Bierpapst hat auch heuer wieder seine neuesten Erkenntnisse rund ums Bier preisgegeben.Die fünf besten Bierlokale Wiens 2017, alle mit fünf Krügerln bewertet, sind: Craftmühle Pub & Kitchen (4., Mühlgasse 20) 1516 Brewing Company (1., Schwarzenbergstraße 2) Mel’s Craft Beers & Diner (1., Wipplinger Straße 9) Schweizerhaus (2., Prater 116) Känguruh Pub (6., Bürgerspitalgasse 20)Erhältlich ist der Bier Guide 2017 um 14,90 Euro ab sofort im Buchhandel.Eine Reise für Bierfreunde ins Jahr 1712: Teilnehmer der Stadtführung " Bierisch " wandeln auf den Spuren von August, dem Bierkoster, und jenen des Fürsten Liechtenstein. Man erfährt dabei alles über ihr Zuständigkeitsgebiet, den Alsergrund, und über die Etikette am Hof, vor allem aber über das Bierverkosten und Brauen in vergangenen Tagen. Als Stärkung gibt es natürlich Craftbier und Spareribs.Die nächsten Termine (jeweils Mittwoch): 3. Mai, 10. Mai, 17. Mai und 24. Mai. Treffpunkt ist jeweils um 19 Uhr beim Palais Liechtenstein (9., Fürstengasse 1). Kosten: 49 Euro. Anmeldung per E-Mail an office@artemezzo.com