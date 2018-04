In der Promifalle

23.04.2018, 07:53 Uhr

Das Heimspiel des Wieners mit armenischen Wurzeln wird zum Schauspiel höchster musikalischer Kunst. In Peter Iljitsch Tschaikowskys Konzert für Violine und Orchester D-Dur legt er eine Performance hin, die ihm schon nach dem ersten Satz anhaltenden Jubel beschert. Dieser Mann ist ein Geschenk Gottes. Der 22-Jährige hat die Ingredienzien für einen Weltstar. In diesem Jahr debütiert er unter anderem bei der Berliner Philharmonie und beim Tonhalle Orchester Zürich. Er ist bei Sony unter Vertrag und hat ein fachkundiges Management.Ich gebe es ja zu. Ich wollte David Garrett einmal live erleben. Wie viele andere auch. Doch sie tappten in die Promi-Falle und wollten für den Einspringer kein Geld locker machen. Welch ein fataler Fehler. Den Zuhausegebliebenen sei gesagt: Sie wären schon allein für die Zugabe aus der Zauberflöte, die er - spontan? - mit dem Konzertmeister der Wiener Symphoniker zum Besten gab, auf ihre Rechnung gekommen. Emmanuel Tjeknavorian ist ein Vielkönner und ein Marketing-Genie. Für den Jüngling macht sich auch die The Beare’s International Violin Society mit einer Auszeichnung stark. Er darf auf einer Stradivari aus dem Jahr 1698 spielen.Genug der Huldigungen: Im zweiten Teil des Konzertabends kommt Sergej Rachmaninoffs „Symphonische Tänze“ zur Aufführung. Zunächst von der Kritik angefeindet, ist dieses Werk heute ein fixer Bestandteil der Konzertliteratur. Die Wiener Symphoniker unter dem lettischen Dirigenten Andris Poga setzen es schwungvoll um. Rachmaninoff (1873 – 1943) verarbeitete in dieser Komposition die politischen und musikalischen Einflüsse Russlands aus dieser Zeit.Angesichts der Weltlage im Allgemeinen und der vermeintlichen Hochglanz-Politik traue ich der derzeitigen Regierung kaum Verständnis für die Sachbezogenheit des Lebens in der Kunst zu. Tu Felix Austria respice ad artifex tuus - Du glückliches Österreich schau auf deine Künstler.Next am 29.4.: Wiener Symphoniker unter Antonello Manacorda und Tenor Michael Schade. Programm: Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann und Johannes Brahms.Tickets: www.konzerthaus.atInfos auch unter: http://www.wienersymphoniker.at Reinhard Hübl