Was passiert, wenn...

26.12.2017, 13:25 Uhr

In Grafenegg die Tickets für das Sommerprogramm zu buchen sind. www.grafenegg.comIm Burgtheater wieder Ludwig II, Geächtet, die Präsidentinnen am Spielplan stehen www.burgtheater.atIm Volkstheater mit „Höllenangst“ am 2.1. 2018 starten. www.volkstheater.atIn der Josefstadt „Fremdenzimmer“ Turrini Premiere 25.1.2018 Premiere hat. www.josefstadt.org

Im Ronacher zu Ostern wieder Jesus Christ Superstar ab 23.3.2018 Station macht. www.musicalvienna.atIm Konzerthaus: Wiener Symphoniker «Beethoven-Symphonien Nr. 6 & 7 am 10.1.2018 geben wird. Und Great Voices am 11.2. 2018 Julia.Lezhneva präsentiert. www.konzerthaus.at.In der Volksoper Vivadi – die fünfte Jahreszeit am 27.1.2018 beginnt. www.volksoper.atDie Burgtheateraufführungen habe ich schon gesehen - Fazit: EmpfehlenswertJesus Christ Superstar sah ich Vorjahr, heuer gehe ich wieder. Was als Empfehlung verstanden werden soll.Ich hoffe, dass Sie etwas aus dem Potpourri finden und kulturell ins Neue Jahr starten können.Prosit 2018Reinhard Hübl