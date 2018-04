Ausstellung "Yes we Paint!" am 17. Mai 2018

29.04.2018, 21:52 Uhr

stellenam 17. Mai 2018 erstmals gemeinsam neue Arbeiten vor.Die drei Maler haben sich bei Weiterbildungsaktivitäten in der Kunstfabrik Wien kennen und schätzen gelernt. Sie blicken auf eine erfolgreiche Berufstätigkeit zurück und können nun ihren langjährigen künstlerischen Interessen intensiv nachgehen. Sie verbindet die Freude an der Nutzung ungewöhnlicher Malmittel (wie Malbutter, Rost, Bitumen, Beize oder Spiritus) und innovativer Prozesse in der Bildgestaltung. Ihre Bilder wollen Emotionen wecken, Geschichten erzählen und zum Nachdenken anregen.

Die Lagergasse liegt nahe dem Konzerthaus/Akademietheater und ist mit einem kurzen Spaziergang von der U-Bahn-Station Stadtpark oder von der Station Heumarkt der Linie 71 gut erreichbar. Noch näher liegt die Station Lisztstraße des Busses 4A.