Geometrie für die Mode

01.05.2017, 09:39 Uhr

Im „LiNUSCH“ Modeatelier schneidert Kostümkünstlerin Tehilla Gitterle edle Kleidungstücke mit Wiedererkennungseffekt.

Kreativ und anspruchsvoll

Zur Sache

HERNALS. Starke Farben, geometrische Formen und gar nicht langweilig: Das ist die Mode vom Wiener Label LiNUSCH. Egal ob Kleidung, Accessoires oder Schmuck. Das Sortiment im Geschäft auf der Hernalser Hauptstraße 49 ist abwechslungsreich und farbenfroh. Der Stil einzigartig, erinnert an Bauhaus und Art déco. „Dieses Spiel mit Flächen und Farben kommt sehr gut an“, sagt Inhaberin Tehilla Gitterle, die in ihrem Atelier Serien und ausgewählte Einzelstücke anbietet. "Ich habe viele Stammkundinnen und fertige nach Maß an. Ich will nicht immer Neues rauswerfen und jedes Jahr eine neue Kollektion machen, sondern Mode verkaufen, die beständig ist“, so die 34-jährige Designerin über ihre Philosophie.Und diese Mode kann sich sehen lassen, ist dezent und außergewöhnlich zugleich. Jedes Stück ist ein Hingucker. Tuniken und Kleider, Hosen, und Wickelröcke: Die Schnitte sind schlicht, gemustert bedruckt oder mit leuchtenden Farben. Die Materialien hochwertig. Zu den Lieblingsstoffen Gitterles gehören Baumwolle, Wolle, Viskose, Seide und Leinen. Große Sorgfalt steckt sie in die Verarbeitung. Besonders aufwendig sind die Bauhaussachen: "Ein Bauhauskleid besteht aus 25 Teilen und kostet 250 Euro“, erklärt Gitterle. Tuniken und Kleider gibt es schon um 180 Euro, Oberteile um 150 Euro. Kaufen kann man die kreativen Teile auch im Online-Shop.(geb. 1983) hat die Modeschule Hetzendorf absolviert und danach viele Jahre Kostüme für Kindertheater gemacht. Seit 2013 betreibt sie ihr Label "LiNUSCH", das Geschäft hat Gitterle vor drei Jahren eröffnet.Infos auf https://www.linusch.at/