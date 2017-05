Mit Alexander Rüdiger dem ORF „Money Maker“ ein Traumauto den gewinnen!

Shopping Jackpot mit TV Glücksbringer Alexander Rüdiger am Samstag dem 13. Mai ab 10 Uhr in der Galleria Landstrasse in Wien 3. Machen Sie Ihre Shoppingtour zum Glückstag – für alle Teilnehmerinnen gibt es eine gratis Muttertagsrose!

Sichern Sie sich die Chance auf Ihr neues Traumauto! Mit etwas Glück wartet in der Galleria Landstraße ein nagelneues Auto auf Sie. Um am Gewinnspiel kostenlos teilzunehmen, müssen Sie nur über 18 Jahre alt sein, am 13. Mai 2017 ab 10 Uhr in die Galleria Landstraße kommen und mit Alexander Rüdiger, dem ORF- „Money Maker“, dreimal würfeln. Die so ermittelten KandidatInnen werden im Finale um 15 Uhr aufgerufen. Anschließend müssen die KandidatInnen dreimal versuchen, mit einem kleinen Schaumstoffwürfel in das leicht geöffnete Seitenfenster des Autos zu treffen. Wer die meisten Würfel in das Auto trifft, hat den Traumpreis, ein Auto gewonnen.

Unter allen KandidatInnen werden zusätzlich Leihwagen Wochenenden mit einem Auto verlost!

Jede Teilnehmerin erhält eine Rose zum Muttertag!