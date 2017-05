Neuer Popup-Store im Ersten: "Spargel in the City"

01.05.2017, 13:08 Uhr

Im neuen Shop am Opernring 13 gibt es Marchfeldspezialitäten und Lunch to go.

INNERE STADT. "Unsere regionalen Produkte sind gesund, frisch und saisonal. Mit dem Popup-Konzept wollten wir nun näher bei den Kunden sein", erzählt Marketingberater Johannes Steinhart. Gemeinsam mit Caterer Markus Lahmer und Jungbauer Thomas Mazzucato wurde die Idee geboren, Lunch-Menüs bestehend aus Gemüse aus dem Marchfeld und auch gleichzeitig den Ab-Hof-Verkauf direkt in der Innenstadt zusammenzubringen. Das Ergebnis ist nun "Geschmack der verbindet", so Steinhart weiter: "Wir drei sind gute Freunde, darum waren wir uns bei der Umsetzung schnell einig. Markus mit seiner Bestellplattform Office Buddy und Thomas mit seinen tollen Theuringer Marchfelder Highlights - das passt sehr gut zusammen." Bis zum 24. Juni kann dieses Angebot exklusiv im Store genützt werden, das es so in keinem Supermarkt gibt.

Ab-Hof-Verkauf war gestern

Gutes, ehrliches Mittagessen

Viel Liebe zum Detail

Das Marchfeld ist eines der größten Gemüseanbaugebiete in Österreich und besonders für seine ausgezeichnete Qualität bekannt. Dazu zählt auch der Spargel aus dem Theuringer Marchfelder Highlights Sortiment, der sich in Wien in der gehobenen Gastronomie wie dem Hotel Sacher, dem Palmenhaus im Burggarten und auch im Hotel Le Meridien bereits etabliert hat. "Wir wollten den Mehrwert unserer regionalen Produkte aber noch näher an die Leute heran bringen. Darum gibt es den Ab-Hof-Verkauf nun direkt in Wien zu ähnlich guten Preisen", erklärt Steinhart. 1/2 Kilo Solo Spargel kostet 5,10 €, 1/2 Kilo Erdbeeren 4,90 €. "Die erste Lieferung Erdbeeren war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Auch der Spargel kommt sehr gut an bei den Kunden." Im Gegensatz zum herkömmlichen Angebot gibt es im Popup-Store viele verschiedene Spargelsorten.Die Online-Bestellplattform Office Buddy wurde vor 3 Jahren in Oberlaa gegründet. Das Ziel: gutes, ehrliches Mittagessen, das mit regionalen Produkten zubereitet wird und so schmeckt, als hätte man es selbst für Freunde oder die Familie gekocht. Gerade im 1. Bezirk mit vielen Geschäften und Büros ist dieses Bedürfnis nach einem guten Mittagessen sehr groß - darum nun der Schritt hin zum Verkauf im Popup-Store. "Das Highlight ist derzeit der Mango-Rucola-Salat mit Garnelen und Marchfeldspargel. Das ist einer unserer Bestseller", freut sich Steinhart. Neben den Salaten umfasst das Angebot auch Hauptgerichte und Desserts sowie ganze Platten mit unterschiedlichen Snacks, die ideal für Meetings und Sitzungen geeignet sind."Beim Shop-Konzept war uns Authentizität sehr wichtig. Die Kunden sollen sich wohlfühlen. Und wir wollten den Ursprung der Produkte verdeutlichen, daher die Anlehnung an den Ab-Hof-Verkauf mit Paletten und Holzkisten - und nebenbei ist dieser Stil gerade sehr modern", erklärt Steinhart. Auch im nächsten Jahr ist der Popup-Store wieder geplant. "Wenn es so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann gerne auch wieder im Le Meridien. Der Standort wird dann aber auf jeden Fall rechtzeitig bekannt gegeben. Jetzt sind wir einmal am Opernring und freuen uns auf alle, die bei uns vorbeischauen."Nähere Informationen zu den Produkten gibt es auf www.officebuddy.at und www.theuringer-spargel.at