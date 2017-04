Neueröffnung des ersten PURE Naturfutter-Flagshipstores in Wien!

Ein tierisches Erlebnis für Groß und Klein!Es erwartet Sie selbstverständlich das gesamte Sortiment an Hunde- und Katzenprodukten aus dem Hause PURE Naturfutter in gewohnter High-Premium-Qualität.Für Hund und Katze finden Sie außerdem in unserem neuen Shop ausgewählte Produkte, die das Herz von Tier und Besitzer höherschlagen lässt.Hier dürfen sich Besucher über Zubehör oder Geschenkideen freuen von sorgfältig ausgewählten Kooperationspartnern wie Hundekeks.at (handgefertigte DoggyPops, Hundetorten, Kekse in allen Variationen, ...), Spleisswerkstatt (handgespleisste Leinen und Halsungen), Capper’s (Biothane- Maulkörbe und -Leinen, handgefertigt auch nach Maß) und Loops von AWM für Tier und Besitzer.

Wann: 4. Mai 2017, 17 UhrWo: Gärtnergasse 14, 1030 WienAblauf:Offizielle Eröffnung um 19:00 Uhr mit kurzer Vorstellung der erhältlichen Produkte und Leistungen durch die jeweiligen HerstellerAnschließend gibt es ein Buffet von „The Charming Catering - Werner Wiltschek“ für alle Zweibeiner.Und da wir natürlich auch an unserer fellnasigen Freunde gedacht haben, gibt es auch ein Vierbeinber-Buffet von unserer lieben Sabine von Hundekeks.atGoodiebags mit Kostproben solange der Vorrat reicht!