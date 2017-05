Plachutta: Jahrelanges Polit-Theater um Gastgarten beendet

03.05.2017, 08:00 Uhr

Das Restaurant Plachutta ist der Aufforderung nachgekommen und hat die ungeliebten Planen des Schanigartens entfernt.

INNERE STADT. Ein langjähriges Diskussionsthema im 1. Bezirk ist nun vom Tisch. Die Planen des Plachutta-Gastgartens in der Wollzeile entsprachen nicht den Vorgaben und wurden jetzt endlich entfernt."Schon vor drei Jahren wurde von uns in der Bezirksvertretungssitzung ein Antrag auf Entfernung der Planen gestellt. Aber erst jetzt ist auch etwas passiert", erklärt Grünen-Bezirksrat Alexander Hirschenhauser. Wieso sich der Prozess derart in die Länge gezogen hat, ist ihm nicht begreiflich: "Als 2014 unser Antrag einstimmig angenommen wurde, hat es eine Überprüfung von der MA 19 (Stadtbild) gegeben. Und dort wurde festgestellt, dass die hochziehbaren Planen dem konsensgemäßen Zustand nicht entsprechen. Daraufhin wurde das Magistratische Bezirksamt aufgefordert, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Aber geschehen ist leider nichts."

Stadtbild beeinträchtigt

Was sagt Plachutta?

Antrag jederzeit wieder

Also hat sich Hirschenhauser dazu entschlossen, den Antrag am 29. März dieses Jahres erneut in der Bezirksvertretungssitzung einzubringen. "Doch da die Aufbauten kurz danach entfernt wurden, habe ich den Antrag wieder zurückgezogen."Für den Schanigarten in der Stubenbastei 1 besitzt das Restaurant Plachutta natürlich eine Genehmigung. Die mobilen Plastikwände sind aber ein anderes Thema, denn diese können als erhebliche Beeinträchtigung des örtlichen Stadtbilds angesehen werden.Denn "um eine optische Überfrachtung der Straßenräume zu vermeiden, wird bei vorhandenen oder geplanten Gestaltungskonzepten des öffentlichen Raumes auf die Erhaltung optischer Freiräume und Überblickbarkeit geachtet", wie es einst im#+Schreiben des Rathauses an die Bezirksvorstehung im Jahr 2014 hieß. Und in großartigem Beamtendeutsch geht es weiter: "Die hochgezogenen Planen erzeugen eine stark raumgreifende Wirkung. Dadurch wird der Straßenraum visuell eingeengt, die geforderte Überblick- und optimale Erlebbarkeit gestört. Es kommt damit zu einer Beeinträchtigung des örtlichen Stadtbildes."Darum war es für Hirschenhauser aus politischer Sicht nicht akzeptabel, dass der Aufforderung zur Entfernung nicht nachgekommen wurde. "Wir haben auch sehr viel Zuspruch von Menschen aus dem Bezirk bekommen, die sich von der Beeinträchtigung ebenfalls gestört gefühlt haben.""Der Gastgarten im Plachutta Wollzeile wird nun genehmigungskonform genutzt", so Pressesprecherin Christina Knierlinger. Der Betrieb des Schanigartens wird natürlich weiter fortgeführt.Auch vonseiten der Magistratsdirektion hat sich alles geklärt: "Die Plastikfolien wurden entfernt. Darum ist der Schanigarten nun vollkommen auflagenkonform. Die Regelung gilt das ganze Jahr", so Andrea Leitner von der Magistratsdirektion.Für Hirschenhauser ist die Angelegenheit erledigt: "Man muss sich ansehen, was im Herbst passieren wird. Wir können unseren Antrag aber jederzeit wieder hervorholen."