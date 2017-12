»Bora« - Buchpräsentation mit Dr. Robert Streibel

Einem, im Heeresgeschichtlichen Museum nicht alltäglichem Thema, widmet sich die

Erzählung »Bora« (Bibliothek der Provinz) von Louis Mahrer. Herausgegeben und mit einem historischen Kommentar versehen von Robert Streibel. Die Erzählung schildert den Widerstandskampf von zwei Wehrmachtssoldaten in Serbien 1943/1944, die den Partisanen mitteilen, dass ihre Funkcodes entschlüsselt wurden. Diese Erzählung ist ein Novum der österreichischen Nachkriegsliteratur, da hier im Jahr 1946/47 zum ersten Mal der Widerstand von Österreichern gegen das NS-Regime in den Reihen der Wehrmacht am Balkan und das brutale Vorgehen gegen die Partisanen und die Bevölkerung dargestellt wird. Durch den Bruch zwischen Tito und Stalin 1948 geriet diese Erzählung in Vergessenheit.



