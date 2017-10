"Lange Nacht der Museen" im Heeresgeschichtlichen Museum - "Die Vier im Jeep"

Am Samstag, den 07. Oktober 2017 von 18.00 bis 01.00 Uhr wird nicht nur die ältere Generation an die Besatzungszeit in Österreich erinnert. Bei der "Langen Nacht der Museen" im Heeresgeschichtlichen Museum werden dieihre Patrouillen wieder aufleben lassen. Es wird empfohlen gültige Dokumente dabei zu haben!!Der militärische Alltag im Wien der Besatzungszeit war geprägt von Soldaten der britischen, sowjetischen, französischen und US-amerikanischen Armee. Die Soldatinnen und Soldaten werden Fahrzeuge, Ausrüstung und Gegenstände des täglichen Lebens präsentieren.

Vorführungen finden um 19:00, 21:00 und 23:00 Uhr statt.18:00 bis 22:00 Uhr. Mit Schminken, Fähnchen basteln und vielem mehr.Von 22:00 bis 23:00 Uhr gibt es für alle Besucherinnen und Besucher einDererhält ein Geschenk!Das Buch über die Vier im Jeep ist im Museumsshop erhältlich und wird an diesem Abend statt 58.- Euro nur 50.- Euro kosten!Sichern sie sich ihr Ticket!Die Mitnahme eines Dolmetschers, Wörterbüchern oder Dingen zum Tauschen könnte nicht schaden...