Wiener Cheerleader bei den ICU Cheerleading World Championships 2017

27.04.2017, 11:19 Uhr

Das erste offzielle "Team Austria" des Cheerleading-Sports gab am Mittwoch in den USA ihr Bestes. Die Weltmeisterschaft dauert noch bis 28. April.

ORLANDO/WIEN. Das ÖBV Team Austria Juniors hat am Mittwoch in Orlando/Florida österreichische Cheerleading-Geschichte geschrieben: Bei den ICU Cheerleading World Championships 2017 erzielten die heimischen Mädels in der Kategorie "Junior All Girl Advanced" den vierten Platz – nach Kanada, Deutschland und Japan.

Der österreichische Cheerleading und Cheerdance Verband (ÖCCV) ist derzeit mit 98 Athletinnen bei der ICU-Weltmeisterschaft vertreten. Am Mittwoch fanden bereits die ersten Bewerbe der Junioren statt. In der Kategorie Freestyle Pom erreichten die österreichischen Cheerleaderinnen den 7. Platz. Der ÖCCV wartet mit Spannung auf den Auftritt der Seniors in der Kategorie Cheer Dance – man hofft auf ein erfolgreiches Ergebnis. „Der Erwartungsdruck hat in den letzten Wochen stark zugenommen, das hat uns als Team noch mehr zusammengeschweißt, aber uns auch bewusst gemacht was für eine einmalige Chance wir hier haben. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dem Druck standgehalten haben und uns ab sofort zu den besten Teams der Welt zählen dürfen“, so Athletin Lea-Marie Bodlak.Das Team Austria geht aus allen österreichischen Cheerleading Vereinen hervor. Man hat sich zum Ziel gesetzt, erstmals an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Mit Erfolg. Mittendrin statt nur dabei sind die Wienerinnen von den Milleniumdancers