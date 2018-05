Stargate Group setzt Gewinnspiel-Kampagne für Renault um

06.05.2018, 07:26 Uhr

Nach einer erfolgreichen Kooperation im vergangenen Jahr wurde Stargate Group erneut von Renault mit der Konzeption und Abwicklung einer integrierten Gewinnspiel-Kampagne für Renault Österreich und Renault Schweiz beauftragt.

In Kooperation mit dem Kinofilm „Solo: A Star Wars Story“ gibt es bis zum Kinostart am 24. Mai 2018 bei allen österreichischen und Schweizer Renault-Händlern aktuell einen Renault KADJAR Conquest zu gewinnen. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über Schlüssel-Codes, die digital sowie analog über verschiedene Kanäle verteilt und ausschließlich beim regionalen Renault-Händler via Tablet aktiviert werden können.

„Potenzielle Autokäufer werden direkt angesprochen“



App international eingesetzt

Speziell programmiertes Tracking-Tool macht Rücklauf messbar

Dies soll Traffic im Showroom generieren, die Anzahl an Probefahrten erhöhen und den Händlern vor allem die Möglichkeit bieten, die Kunden direkt von den Produkten zu überzeugen. Das Angebotsportfolio wird so optimal beworben, um Kaufanträge zu pushen und die Bekanntheit der Marke zu stärken.Stargate Group Senior Account Manager Andreas Kutschera: „Bei POS aktivierenden Maßnahmen spielt vor allem die Emotionalisierung der Markenwelt eine entscheidende Rolle. Durch die Gewinnspiel-Mechanik werden potenzielle Autokäufer dank eines zusätzlichen Anreizes direkt angesprochen, emotional erreicht und bei den Händlern in ihrer Lebenswelt abgeholt.“Die Wiener Full-Service-Werbeagentur zeichnet für Konzeption und Programmierung der Gewinnspiel-App, der Microsite inklusive Codegenerator, die Hardware inklusive Installation, die Grafikprogrammierung sowie die Manuals verantwortlich. Die Umsetzung erfolgt in Österreich und auch in der Schweiz. Dort wird das Gewinnspiel sogar in insgesamt drei Sprachen angeboten, in Österreich zudem die Info-Hotline für alle Händler von der Agentur gestellt.Ein eigens entwickeltes Tracking-Tool in der App macht den Rücklauf messbar. „Auf Knopfdruck wissen wir, wie viele Leute sich angemeldet haben und aus welcher Region sie kommen. Das ermöglicht uns, Werbemaßnahmen noch genauer ausrichten zu können und jederzeit zu optimieren sowie gezielt, auch örtlich, zu kanalisieren“, so Kutschera weiter.Alle Teilnehmer erhalten einen Sofortpreis und nehmen nach erfolgreicher Aktivierung am Gewinnspiel teil. Die Verlosung erfolgt im Anschluss.