Verleihung Staatspreis Unternehmensqualität 2017 und qualityaustria Winners' Conference: Menschen begeistern

AT

, Rennweg 44 , 1030 Wien AT

Studio 44 , Rennweg 44 , 1030 Wien AT

Am 31. Mai wird der Staatspreis Unternehmensqualität an das exzellenteste Unternehmen Österreichs 2017 verliehen. Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft vergibt in Zusammenarbeit mit der Quality Austria die nationale Auszeichnung für ganzheitliche Spitzenleistungen eines Unternehmens. Die qualityaustria Winners' Conference stimmt auf die emotionsgeladene Preisverleihung ein: Unter dem Motto „Menschen begeistern“ liefern nationale und internationale Preisträger des vergangenen Jahres motivierende Fachimpulse. Im Anschluss wird die mit Spannung erwartete Juryentscheidung live bekanntgegeben und das beste Unternehmen als Gewinner mit dem Staatspreis Unternehmensqualität ausgezeichnet.



