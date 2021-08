WOLFSBERG. Die Heimpremiere des RZ Pellets in der neuen Meisterschaftssaison ging deutlich daneben. Gegen den Sportklub (SK) Sturm setzte es eine klare 1:4 Niederlage. Die Grazer waren der Heimelf von Neo-Trainer Robin Dutt in allen Belangen überlegen. Unter den nicht ganz 5.000 Zuschauern in der Lavanttal-Arena waren unter anderem auch Satdtpfarrer Christoph Kranicky, Edwin Storfer von der Knusperstube und Mario Hobel von Porsche Wolfsberg.