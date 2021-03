Beim Roten Kreuz in Wolfsberg hat ein Großteil der Mitarbeiter bereits die erste Teilimpfung gegen Covid-19 erhalten.

LAVANTTAL. EEs waren herausfordernde zwölf Monate für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen. Die rund 100 hauptberuflichen und 500 ehrenamtlichen Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Wolfsberg bilden da keine Ausnahme.

Mit Maske im Einsatz



Persönliche Schutzausrüsung wie Maske, Anzug, Handschuhe, Schutzbrille und Kopfbedeckung zählen für die Retter zum Alltag. Bedenkt man, dass ein Dienst in der Regel zwölf Stunden dauert und mit nicht unerheblichen körperlichen Anstrengungen verbunden ist, kann man sich die Mehrbelastung eines Rotkreuz-Mitarbeiters vorstellen. Im Einsatzfall muss die FFP2-Maske ebenso getragen werden wie bei sämtlichen Transportfahrten. „Es geht nicht nur darum, sich selbst und andere zu schützen, sondern auch darum, die Einsatzbereitschaft des Roten Kreuzes aufrecht zu erhalten“, sagt Bezirksgeschäftsleiter Klaus Zarfl. Das sei bisher ausgesprochen gut gelungen: „Wir haben gezeigt, dass man sich auf das Rote Kreuz in jeder Situation verlassen kann. Das ist nicht zuletzt aufgrund unserer engagierten Mitarbeiter gelungen.“

AstraZeneca-Teilimpfung



Einen bedeutenden Teil des Selbstschutzes für die Rotkreuz-Mitarbeiter macht die Covid-19-Schutzimpfung aus. Da gibt es von Seiten der Bezirksgeschäftsleitung gute Nachrichten: „Diejenigen Mitarbeiter, die sich impfen lassen wollen, haben ihre erste Teilimpfung bereits bekommen und warten nun auf den zweiten Teil. Anteilsmäßig haben etwa 75 Prozent unserer Mitarbeiter die Möglichkeit zur Impfung wahrgenommen. Eine Impfflicht gibt es auch bei uns nicht“, so Zarfl. Den Impfstoff konnte man sich nicht aussuchen, es wurde auf das Produkt von AstraZeneca zurückgegriffen.

Personal aufgestockt



Eine enorme Herausforderung für das Rote Kreuz ist der hohe Leistungsbedarf bei den Teststraßen in der Sporthalle Wolfsberg, am Marktgelände in Kleinedling sowie im mobilen Testteam, das auf Ansuchen der Bezirkshauptmannschaft aktiv wird. „Um diese Aufgaben zu bewältigen, musste das Rote Kreuz in ganz Kärnten Personal aufstocken. So auch wir in Wolfsberg, wo wir 20 zusätzliche Kräfte eingestellt haben“, so Zarfl. Größtenteils handelt es sich dabei um sogenannte administrative Hilfskräfte, die mit organisatorischen Aufgaben in den Teststraßen betraut sind und daher keine umfassende Rettungssanitäterausbildung benötigen.

Ehrenamtliche gehen zurück



Mit noch einem weiteren Stolperstein muss das Rote Kreuz zurechtkommen: Die Dienste der ehrenamtlichen Mitarbeiter sind um etwa 20 Prozent zurückgegangen. Einige Ehrenamtliche wollen sich die Mehrbelastung der Corona-Maßnahmen nicht antun, andere wiederum haben Angehörige der Risikogruppen im eigenen Haushalt und möchten diese nicht zusätzlich gefährden. Bisher sei es aber gelungen, die Ausfälle mit den hauptberuflichen Mitarbeitern auszugleichen. Ausbildungen und Kurse für potentielle ehrenamtliche Mitarbeiter sind derzeit ebenfalls nicht möglich. „Aktuell gibt es leider nur systemrelevante Ausbildungen in Kleingruppen und mit entsprechendem Abstand“, so Zarf.

Keine Normalität in Sicht



Mit einer Rückkehr zum normalen Rotkreuz-Alltag in diesem Jahr rechnet Zarfl nicht. Immerhin: „Wir haben unsere Abläufe dahingehend eingestellt, dass sie ein länger anhaltender Bestandteil unserer Tätigkeiten sind.“