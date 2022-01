Mit schwieriger, aber notwendiger Kost starten die StadtMacherInnen das Frühjahrsprogramm.

WOLFSBERG. Im Herbst sind die StadtMacherInnen in das ehemalige Café Royal in der Johann-Offner-Straße 13 in Wolfsberg umgezogen. Der gebürtige Wolfsberger Alexander Verdnik konnte nun für drei Vorträge gewonnen werden.

Drei Vorträge bis März

Bereits am Donnerstag, 27. Jänner, findet um 19 Uhr der erste Vortrag statt: Der Historiker, Redakteur und Lehrbeauftragte macht mit einem Vortrag zum Thema NS-Ehe- und Sexualpolitik in Kärnten und im Lavanttal den Anfang. Am 24. Februar dreht sich alles um den Schulalltag unter dem Hakenkreuz – besondere Berücksichtigung findet dabei die Hauptschule St. Andrä (1938–1945). Neue Erkenntnisse in der NS-Forschung über den Bezirk Wolfsberg werden dann am 24. März präsentiert.

Spuren der Geschichte

Verdnik schrieb seine Diplomarbeit einst zum Thema "Lagerstadt Wolfsberg" und seine Dissertation über die "Arisierung" in Kärnten. Er ist ebenso als Redakteur für die kaz. (Kärntner allgemeine Zeitschrift) und die jüdische Kulturzeitschrift David tätig. Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte des Nationalsozialismus, Opfer-Täter-Forschung, jüdisch-österreichische Geschichte, Minderheitenforschung und Wissenschaftskommunikation. Nun wird Verdnik in der Zentrale der StadtMacherInnen ein dunkles Kapitel heimischer Geschichte beleuchten.