Am Autobahnzubringer Bad St. Leonhard in Fahrtrichtung zur A2 ereignete sich heute ein Unfall mit einem 23-jährigen alkoholisierten Wolfsberger, welcher aufgrund weit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen anderen PKW stieß.

LAVANTTAL. Ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg lenkte heute, Mittwoch, gegen 13.45 Uhr seinen PKW von der Autobahnauffahrt Bad St. Leonhard kommend in Fahrtrichtung zur A2 Südautobahn. Am Autobahnzubringer Bad. St. Leonhard in Fahrtrichtung zur A2 war auf der Rampe 1 eine Tagesbaustelle der Asfinag zum Entfernen von Bäumen (Kreuz – Bäume) mittels Vorwarntafeln und einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h eingerichtet. Der 23-jährige stieß im Baustellenbereich, vermutlich wegen weit überhöhter Geschwindigkeit, gegen einen ebenfalls am linken Fahrstreifen fahrenden PKW, gelenkt von einem 70-jährigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg.

Alkotest positiv

Bei diesem Auffahrunfall wurde der PKW des 23-jährigen über die doppelte Sperrlinie geschleudert und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Das Fahrzeug des 70-jährigen kam circa 100 Meter nach der Zusammenstoßstelle am linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der 70-jährige und seine auf dem Beifahrersitz mitfahrende 68-jährige Ehefrau wurden leicht verletzt in das LKH Wolfsberg eingeliefert, der 23-Jährige blieb unverletzt. Ein beim 23-jährigen durchgeführter Alkotest war positiv und ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Es wurde ihm der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und er wird angezeigt. Beide PKW wurden schwer beschädigt.