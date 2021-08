Von Gräbern bis nach Lamm: Am Freitag steht der Auftakt zu "Gackernkulinarik beim Wirt" bevor.



WOLFSBERG, ST. ANDRÄ. Aufgrund der Corona-Krise veranstaltet der Verein St. Andräer Geflügelfest nun zum zweiten Mal "Gackernkulinarik beim Wirt". Von Freitag, 6. August, bis 15. August kommen Geflügel-Liebhaber in den jeweiligen Sitzgärten der sechs Wirte voll auf ihre Kosten. Schon am ersten Abend ist überall für Live-Musik gesorgt.

Wirte in den Startlöchern

Bei freiem Eintritt können diverse Geflügelspezialitäten bei den Gackern-Wirten Gasthof Brenner (Zellbach) und Sieber (Lamm), Gasthaus Zechner (Framrach), Gasthof Hotel Deixelberger (Gräbern) und im Embassy (Wolfsberg) genossen werden. Erstmals mit von der Partie ist die Backhendlstation Kainz in Kleinrojach. Vom Pulled Turkey Burger und Hendllutscher mit Wedges über Hühnerrahmgulasch mit Spätzle, Chili con Pavo und einer Asiatischen Hühnerpfanne bis hin zum Puten-Cordon bleu: Für jeden Gaumen wird etwas Passendes aufgetischt.

Auftakt zum 10-tägigen Event

Für Freitag ist man bestens gerüstet: Ab 11 Uhr öffnen die Wirte ihre Pforten, am Abend wird überall Live-Musik geboten. Ab 18 Uhr spielt beim Gasthof Hotel Deixelberger die "Kleinhinterberger Musi" und bei der Backhendlstation Kainz tritt Gerd Rabinig auf. Beim Gasthaus Zechner sorgen "Die 3 Kärntner" für beste Stimmung. Ab 19 Uhr unterhält "Not Stewart Country" beim Gasthof Sieber und beim Gasthof Brenner sind die "Lustigen Oberkrainer – Ansambel Rosa" zu Gast. Gleichzeitig startet die Party im Embassy mit "Die Stockhiatla" und danach legt DJ Pipo auf, der ursprüngliche Auftritt von Christian Zach wurde auf 12. August verschoben und "Fugero" auf Mittwoch vorverlegt.

Bikersegnung

Der Samstag startet um 11 Uhr mit der traditionellen Bikersegnung beim Gasthof Brenner – sollte das Wetter nicht mitspielen, findet sie eine Woche später am 14. August statt. Am Abend sorgt "Stoni-Power" ab 18 Uhr beim Gasthof Hotel Deixelberger für ausgelassene Stimmung. Zur selben Zeit startet auch das "Duo Saitensprung" bei der Backhendlstation Kainz und "Sepp und die Power Buam" treten beim Gasthaus Zechner auf. Um 19 Uhr geht es mit "Sternenstaub" beim Embassy los und die "Casino Band" wird Gäste beim Gasthof Sieber begeistern.

Stadtkapelle on Tour

Am Sonntag darf auch die Stadtkapelle (STK) St. Andrä endlich wieder ausrücken: Um 12.30 Uhr treten die Musikanten beim Gasthof Hotel Deixelberger auf, danach geht es für sie mit dem Bus weiter zur Backhendlstation Kainz. Dort geben sie ab 14.30 Uhr einige Stücke zum Besten und ab 16.30 Uhr spielen sie noch beim Embassy in Wolfsberg auf. Bei den restlichen Wirten macht die STK St. Andrä dann am 15. August Station.

Musikschüler treten auf

Am Sonntag sorgen auch "Die 3 Kärntner" bei der Backhendlstation Kainz ab 11 Uhr für Unterhaltung und "Koralm 4" tritt beim Gasthof Hotel Deixelberger um 12 Uhr auf. Ab 13 Uhr gestaltet die Musikschule Wolfsberg beim Gasthof Sieber einen volkstümlichen Nachmittag und ab 18 Uhr bringen "Coun-try – Fartec and Band" Schwung in das Gasthaus Zechner.

Gackern-Feeling bei sechs Lavanttaler Wirten