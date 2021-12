Zweimal in zwei Tagen musste die Feuerwehr ausrücken.



ST. PAUL. Die Johannesbergstraße scheint Autofahrer aktuell vor besondere Herausforderungen zu stellen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr (FF) St. Paul per Sirenenalarm zu Fahrzeugbergungen gerufen. An beiden Tagen war ein Auto aufgrund der Schneefahrbahn von der Straße abgekommen. Am Samstag musste zur Bergung sogar ein Bergeunternehmen hinzugezogen werden. Im Einsatz standen 37 Mann der FF St. Paul.