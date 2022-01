Wie Sonntagfrüh berichtet, ereignete sich Sonntagmorgen auf der A2 Höhe Bad St. Leonhard ein schwerer Verkehrsunfall. Die Polizei gab nun Details zum Unfallhergang ab. Beteiligt war eine polnische Familie. Vater und Sohn schwer verletzt.

BAD ST. LEONHARD. Am Sonntag gegen 6:50 Uhr lenkte ein 28-jähriger Kraftfahrer aus Slowenien einen Sattelzug vom Autobahnparkplatz Twimberg auf die A2 in Fahrtrichtung Wien und musste dazu mit geringer Geschwindigkeit auf die erste Fahrspur der Autobahn ausschwenken, um danach den Pannenstreifen als Beschleunigungsstreifen zu nutzen. Zeitgleich lenkte ein 62-jähriger Mann aus Polen seinen Pkw auf der ersten Fahrspur der A2 ebenfalls in Fahrtrichtung Wien und fuhr dem Sattelaufleger hinten auf, wodurch der Pkw zum Teil unter den Aufleger geschoben wurde.

Vater und zwei Söhne



Der Lenker des Pkw sowie sein am Beifahrersitz mitgefahrener 16-jähriger Sohn erlitten schwere Verletzungen und wurden im Pkw eingeklemmt. Sie mussten von den Einsatzkräften der alarmierten FF Wolfsberg und Bad St.Leonhard mittels Bergeschere befreit und nach Erstversorgung von den Notarztteams der Rettungshubschrauber C11 und C12 in das Klinikum Klagenfurt bzw in die Uniklinik Graz geflogen werden. Ein weiterer am Rücksitz mitgefahrener, 14-jähriger Sohn des Pkw-Lenkers erlitt leichte Verletzungen und musste im LKH Wolfsberg behandelt werden. Der Lenker des Sattelkraftfahrzeuges bleib unverletzt. Seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallumstände bestellt.