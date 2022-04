WOLFSBERG. Mit einem 2:1 Erfolg in der Lavanttal-Arena zieht die Austria aus Klagenfurt in der Tabelle des Meister Play-off am RZ Pellets WAC vorbei. Ein harter Schlag nicht nur für die Mannschaft von Cheftrainer Robin Dutt, sondern auch für die Fans der Heimelf. Mit dabei unter den 4.650 Zuschauern waren unter anderem auch Landeshauptmann Peter Kaiser und der Geschäftsführer des Gemeinnützigen Personalservice (GPS) Johann Schober.