Diözesanbischof Josef Marketz ernannte den bisherigen Provisor Christoph Kranicki zum Stadtpfarrer von Wolfsberg.

WOLFSBERG.Am 2. Sonntag nach Weihnachten, dem 2. Jänner 2022, findet um 18 Uhr im Rahmen eines Sonntagsgottesdienstes die kanonische Installierung durch Dechant Martin Edlinger in der Markuskirche statt.

Zur Person



Kranicki wurde am 5. Dezember 1985 in Polen geboren. Die Diakonweihe empfing er 2010. Von 2011 bis 2013 promovierte er an der Danziger Universität, 2014 wurde er in die Diözese Gurk inkardiniert, wo er das Praktikum in der Pfarre St. Marein im Lavanttal absolvierte. 2015 wurde er zum Priester geweiht. Mit Wirksamkeit des 1. September 2015 wurde er zum Kaplan der Stadtpfarre Wolfsberg und St. Margarethen bestellt. Nach der Pensionierung von Stadtpfarrer Engelbert Hofer, übernahm er dessen Aufgaben als Provisor der Pfarren Wolfsberg und St. Margarethen (2018 bis jetzt) sowie St. Gertraud, Prebl und Kamp (2018 bis 2019).