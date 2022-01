Alle Klassen der Volksschule St. Andrä genossen einen Wintersporttag auf der Weinebene.



ST. ANDRÄ, WEINEBENE. Jede Form der Koordination von Beinen und Händen dient der Lernförderung und letztendlich dem Bildungszuwachs von Kindern. Sie sind von Natur aus bewegungsfreudig, daher gilt es, diese Grundmotivation zu erhalten und zu fördern.

Schule findet neue Wege



Die Pandemie erschwert dies mittlerweile schon beinahe seit zwei Jahren, doch die Volksschule St. Andrä unter der Leitung von Melitta Sokoll findet immer wieder Wege, um den Schülern neben dem, wichtigen literarischen Unterricht auch sportliche Aktivitäten anzubieten. Damit wird einerseits den oben erwähnten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung getragen, andererseits für die Gesundheit der Jugend ein wichtiges Fundament fürs spätere Leben mitgegeben.

Jede Klasse am Berg



Aufgrund der Möglichkeit, die Bewegungsstunden zusammenzufassen, also einen sogenannten ,,dislozierten Unterricht" abzuhalten, konnte jede Klasse der Schule, verteilt über eine ganze Woche, einen Wintersporttag auf der Weinebene genießen. Angeboten wurden Skilauf und Langlauf kombiniert mit Rodeln. Da die Volksschule St. Andrä über ausgebildetes Lehrpersonal in diesen Disziplinen verfügt, konnte den Kindern auch in dieser schwierigen Zeit ein abwechslungsreicher, lernintensiver und bewegungsfreudiger Vormittag am Berg geboten werden.