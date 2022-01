Unter dem Motto "Österreich leuchtet" fand heute in Wolfsberg ein Lichterspaziergang gegen die Coronamaßnahmen der Regierung statt. Die Woche war in Wolfsberg dabei.



WOLFSBERG. In zehn Kärntner Städten waren heute Demonstrations-Spaziergänge gegen die Coronamaßnahmen geplant. In Wolfsberg verlief der rund eineinhalbstündige Spaziergang vom Euco Center durch die Stadt und wieder zurück. Die rund 45 Teilnehmer waren bunt gemischt - Einzelpersonen, Familien mit Hunden und Kinder waren zu sehen.

"Du Dreckspenner"



Dabei gestaltete es sich anfangs gar nicht einfach, den Zweck des Spazierganges von den Teilnehmern zu erfahren. "Wir gehen nur spazieren", so lautete der Tenor. Eine junge Dame meinte: "Redet besser nicht mit dem, der ist ja Maskenträger". Ein neuer Versuch beim Euco Center, wo der Spaziergang endete, brachte dann die Erkenntnis: "Wegen dem Impfzwang" wäre man unterwegs, sagte ein mitspazierender Mann. Nicht alle Teilnehmer verhielten sich friedlich. Mit den Worten "Schleich dich, du Dreckspenner" unterbrach eine Teilnehmer ein Gespräch des Woche-Redakteurs mit einem Mann.

Unzufrieden mit Politik und Medien



Am Ende gab es dann doch noch ein gehaltvolleres Gespräch mit zwei Damen. "Wir sind bei diesem Spaziergang dabei, weil wir mit der Coronapolitik der letzten beiden Jahre nicht zufrieden sind. Wir stehen für die Demokratie und für unsere Grundrechte ein." Auch mit der medialen Berichterstattung ist man nicht zufrieden: "Die Medien folgen dem allgemeinen Narrativ und berichten nicht neutral. Sie sollten mehr aus den Herzen der Menschen schreiben." Den beiden war es wichtig zu betonen, dass sie keine Extremisten seien: "Hier bei diesem Spaziergang sind alles Leute aus der Mitte dabei, Sie sehen hier keine Neonazis, wie so oft berichtet wird." Bei der Polizei gemeldet war der Spaziergang nicht, das ist für derlei Veranstaltungen laut Auskunft der Polizeiinspektion Wolfsberg nicht nötig. Zwischenfälle gab es keine.