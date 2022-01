Beim tier- und naturgestützten Lerntraining setzt Brigitta Penz auf die Stärken der Pferde.

PREITENEGG. Seit ihrer Kindheit begleiten Pferde das Leben von Brigitta Penz (35) aus Schiefling in der Gemeinde Bad St. Leonhard. Die Gründung von „Brixis Bunte Ponywelt“ erfolgte vor fünf Jahren: „Da ich die Arbeit mit Pferden und Kindern liebe, fasste ich den Entschluss, diesen Bereich zu forcieren.“ Dafür absolvierte die gelernte Versicherungskauffrau und Personalverrechnerin einige Ausbildungen: Heute ist sie diplomierte Spiel- und entwicklungspädagogische Lerntrainerin, Lern-Legasthenie- und Dyskalkulie-Trainerin, Stresspräventions- sowie Entspannungstrainerin für Kinder und Jugendliche und auch Lerncoach. Derzeit absolviert sie die Ausbildung zum Burnout-Coach.

Tierisches Paradies

Ihre Pferde haben auf „Schells Arche Noé“ eine Heimat gefunden – vor rund einem Jahr ist „Brixis Bunte Ponywelt“ in das kleine Paradies nach Oberpreitenegg gesiedelt. Derzeit leben am Anwesen des verstorbenen Schauspielers Maximilian Schell zwei Ponys, drei Pferde, sechs Schafe (davon vier Therapieschafe), zwei Minischweine und noch viele weitere Tiere. „Die Pferde für meine Arbeit wähle ich grundsätzlich nicht nach der Rasse aus. Wichtig ist nur, dass sie nicht allzu groß sind und einen ruhigen, ausgeglichenen Charakter haben“, erklärt Penz. Weiters ist die Ausbildung einer Haflinger-Stute zum Therapiepferd geplant.

Individuelle Arbeit

Penz arbeitet hauptsächlich in der Prävention: Das tier- und naturgestützte Lerntraining hilft vor allem bei Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwächen, Konzentrationsschwierigkeiten, Lernblockaden, Schulangst sowie Schwierigkeiten mit Motorik. „Ich bin der Meinung, dass die Arbeit mit Kindern und Tieren, ein gewisses Maß an Hintergrundwissen erfordert. Über dieses persönlich wichtige Thema habe ich sogar einen Blog geschrieben“, betont die 35-Jährige. Durch die Kurse hat sie ihr Wissen in diversen Bereichen erweitert und kann ihr Programm ideal auf jedes Kind anpassen. „Laufend belege ich auch Kurse im Bereich Resilienztraining, Graphomotorik, Montessoripädagogik, tiergestützte Intervention und vieles mehr“, fügt Penz hinzu.

Pferde und ihre Stärken

Die Lerntrainerin beschreibt: „Bei Kindern mit Lernproblemen sind Schreibtisch, Schule und Co. meist negativ behaftet, dieser Stress hemmt den Lernerfolg. Am Ponyhof hingegen sind die Kinder entspannt und lernen mit den Pferden und Schafen in der Natur. Außerdem werden durch die Pferdebewegungen sehr viele Sinne gleichzeitig angesprochen.“ Gemeinsam werden auch Techniken erlernt, um diese entspannte und positive Lernsituation vom Reitplatz nach Hause sowie in die Schule zu tragen. Zusätzlich werden Mottopartys, Geburtstagsfeiern, Camps und Erlebnisprojekte geboten. „Die Ponywelt ist aber kein Ausflugsziel, man kann ausschließlich nach Terminvereinbarung vorbeikommen“, merkt Penz an.

Wahres Herzensprojekt

Auf die Entwicklungen am neuen Standort ist die Lerntrainerin, die ihre Ponywelt als Nebengewerbe betreibt, sehr stolz: Durch viele Aus- und Weiterbildungen, zwei neue Kolleginnen und dem jetzigen Standort hat Penz ihr Herzensprojekt endgültig realisiert. „Mit Iva Schell habe ich nicht nur eine Freundin gefunden, sondern auch eine echte Bereicherung für diese Arbeit. Auch Tamara, die dritte im Bunde, ist für mich eine große Unterstützung. Es wurde ein Wohlfühlort für Jung und Alt erschaffen.“

Kurse und Neuerungen

Sämtliche Kurse sind auf der neuen Homepage von „Brixis Bunte Ponywelt“ sowie auf der Facebook-Seite ausgeschrieben, das gleiche gilt für Camps in den Ferien. Für das Jahr 2022 sind neue Förderprogramme für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren geplant: „Schlaue Kids - Dank Märchen und Pferd“, wo auf Zahlenverständnis, Formen- und Farbverständnis sowie Graphomotorik eingegangen wird, sowie die Kursreihe „Stift im Griff“, die das feinmotorische Geschick fördert.