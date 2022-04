Im Rahmen einer Gemeindeserie portraitiert MeinBezirk.at die Kärntner Gemeinden. Heute: St. Paul im Lavanttal.

ST. PAUL. In der Marktgemeinde St. Paul ist das Leben noch so richtig liebenswert. Das liegt nicht nur an dem fruchtbaren Umland und dem apfelreichen Granitztal, sondern auch an Menschen wie Maria Haller, die sich seit Jahrzehnten in verschiedensten Funktionen für ihre Mitmenschen einsetzt.

Kulturell ganz groß



Auch das kulturelle Angebot lässt nicht zu wünschen übrig. Der St. Pauler Kultursommer – das größte Musikfestival in Unterkärnten – mit seinem kulturellen Leiter Sigi Hoffmann hat auch heuer wieder ein Programm auf die Beine gestellt, dass man sich nicht entgehen lassen möchte.

Schätze im Stift



Das wohl größte Wahrzeichen der Marktgemeinde ist das weithin sichtbare Stift St. Paul, in dessen Mauern sich so einige Schätze verstecken – unter anderem das älteste Buch Österreichs. Über die imposante Stiftsbibliothek spricht Pater Gerfried Sitar.

Immer zur Stelle



Neben der Freiwilligen Feuerwehr St. Paul gibt es auch in den umliegenden Orten einige Feuerwehren, die 24 Stunden am Tag für die Bevölkerung bereitstehen, so zum Beispiel die FF Granitztal, die im Vorjahr fast 3.000 ehrenamtliche Stunden investierte.

Mehr Infos



Was sich sonst noch in St. Paul tut, liest du hier. Viel Spaß mit dem virtuellen Rundblick durch die Gemeinde.

Zahlen, Daten, Fakten Laut Daten der Statistik Austria wohnten zu Beginn des heurigen Jahres 3.238 Personen in der Marktgemeinde. Vor zehn Jahren zählte St. Paul 3.479 Einwohner.

Seit Sommer 2021 ist die Marktgemeinde St. Paul als „Slow Food Village“ zertifiziert.

57,2 Prozent der St. Pauler sind zwischen 20 und 64 Jahren alt. 18,1 Prozent sind 19 Jahre oder jünger. 24,7 Prozent sind 65 Jahre oder älter. (Stand 1.1.2021)

3.085 Einwohner der Gemeinde sind österreichische Staatsbürger. 122 besitzen eine andere Staatsbürgerschaft (Stand 1.1.2022)

Die Gemeinde umfasst 21 Ortschaften. Nach dem Hauptort St. Paul (1.708 Einwohner) ist Granitztal-Weißenegg (400) die einwohnerstärkste Ortschaft. (Stand 1.1.2021)