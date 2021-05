Nachdem bekannt wurde, dass zwei Mitarbeiter und drei Gäste des Wolfsberger Lokals Embassy positiv auf Covid-19 getestet wurden, äußert sich nun Chef Manuel Wutscher in einer Videobotschaft.

WOLFSBERG. Heute, 31. Mai 2021, wurde über den Pressedienst der Kärntner Landesregierung bekannt, dass insgesamt fünf Menschen, die am vergangenen Wochenende im Wolfsberger Lokal Embassy zugegen waren, positiv auf Covid-19 getestet wurden. Alle Gäste des Embassy, die am 22., 23., 25. und 26. Mai 2021 im Lokal waren, werden dazu angehalten, ihren Gesundheitszustand im Auge zu behalten, bei Symptomen 1450 anzurufen und (Selbst-)tests durchzuführen.

Mehrere negative Tests



In einem Facebookvideo äußerte sich heute Abend Embassy-Chef Manuel Wutscher zu dem Vorfall und beteuerte, in Bezug auf Covid-19-Vorsichtsmaßnahmen in bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben. So würden sich alle Mitarbeiter regelmäßig testen lassen, auch bei einer der infizierten Kellnerin gab es laut Wutscher mehrere negative Testergebnisse, bevor ein PCR-Test positiv anschlug. Auch zieht Wutscher darin die Möglichkeit in Betracht, dass die Infektionen nicht im Lokal, sondern im privaten Bereich geschehen sein könnten. Von nun an werde das gesamte Personal auf jeden Fall täglich getestet. Das ganze Video sehen Sie unten.

WOCHE-Lokalaugenschein



Ein Lokalaugenschein der Lavanttaler WOCHE im Lokal Embassy am frühen Abend des 21. Mai 2021 ergab, dass zu diesem Zeitpunkt in diesem Lokal sorgsam mit den Covid-19-Maßnahmen umgegangen wurde. So musste man vor Betreten des Lokals an einem eigens aufgebauten Stand einen "3G-Nachweis" erbringen und wurde dann vom Personal an einen freien Platz geführt. Sämtliche Bediensteten trugen zu diesem Zeitpunkt FFP2-Masken. Zudem gab es die Möglichkeit, vor Ort Selbsttests durchzuführen.