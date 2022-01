„Der Mönch“ im Porträt: Seit mehr als drei Jahrzehnten widmet sich Heimo Luxbacher der Kunst.

WOLFSBERG. Vor 33 Jahren hat die Karriere des gebürtigen Wolfsbergers Heimo Luxbacher begonnen. „Die ersten zehn Jahre in dieser Szene waren eine Durststrecke, doch um die Jahrtausendwende hat bei mir der intensive Ausstellungsbetrieb gestartet“, blickt Luxbacher zurück. Die Vielseitigkeit seiner Arbeit – wie Malereien, Skulpturen, Fotografie und Installationen – bildet seinen Schlüssel zum Erfolg: „Dieses gesamte Rad macht mein schöpferisches Schaffen aus. Sich in der Kunstszene zu etablieren ist gleich, wie ein Unternehmen aufzubauen. Garantie für Erfolg hat man nie.“

Kreativität fördern

Die Arbeit mit Schülern zählt zu Luxbachers ersten Projekten als Künstler, die er heute noch fortführt: „Der Jugend Kreativität lehren liegt mir besonders am Herzen, denn ich selbst kam nie in den Genuss von Schulfächern.“ Seit knapp zehn Jahren arbeitet er auch österreichweit mit Lehrlingen und pflegt seit drei Jahren eine Kooperation mit der Wolfsberger Berufsschule. „Kreativität darf im Prozess des Erwachsenwerdens nicht fehlen. Ich möchte Begeisterung entfachen und die Jugend zu einem Blick über den Tellerrand bewegen“, betont er. Außerdem hat der Künstler in mittlerweile 33 Kärntner Gemeinden generationenübergreifende Kunstworkshops geboten – in allen Lavanttaler Kommunen sind Werke von ihn zu finden. Im Jahr 2019 wurde er dafür vom Bundesministerium ausgezeichnet.

„Kunst ist für mich einer der wichtigsten Faktoren in der Gesellschaft, weil sie zweckfrei, aber sinnstiftend ist.“ Heimo Luxbacher

International unterwegs

Neben diesen Projekten war die Teilnahme an der Internationalen Biennale für Bildende Kunst Austria in Hüttenberg der Startschuss für Luxbachers Karriere bei Ausstellungen: Er erhielt große internationale Aufmerksamkeit und wurde mit mehreren Förderpreisen ausgezeichnet. „Eines meiner Highlights war dann die Keramik-Ausstellung in Hongkong. 70 Objekte wurden von Bad St. Leonhard nach China gebracht“, erzählt er. Zugleich war dies auch seine erste Ausstellung, wo er all seine Werke verkauft hat: „Derartige Erlebnisse sind nicht planbar, sie kommen auf einen zu.“ Seine schönste Ausstellung hatte er aber wohl in Budapest, wo seine Werke in Bad St. Leonhard geholt wurden und eine eigene Galeristin alles für ihn herrichtete. „Mir blieb jegliche Arbeit erspart, ich musste im Ausstellungsraum nichts selber erledigen außer anwesend sein“, schwebt der Künstler in rund 20 Jahre alten Erinnerungen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sein Atelier noch im Oberen Lavanttal, vor 14 Jahren zog es den Künstler auf die Pack.

Weitere Vorhaben

Mit seiner Aktionskunst beleuchtet Luxbacher auch kritische Themen wie Politik, Gewalt, Kirche oder auch Jäger. „Ein bis zwei Jahre lang setze ich mich mit der Materie auseinander. In nächster Zeit möchte ich wieder mit einem neuen Projekt starten und Menschen zum Nachdenken anregen“, verrät der Künstler. Auch in diesem Jahr betreut er sein Kirchturm-Atelier in der Wolfsberger Markuskirche weiter: „Die Jahresausstellung startet mit der langen Nacht der Kirchen im Frühjahr und geht bis September. Heuer ist die Wiener Künstlerin Cornelia Kaufmann mit dabei.“