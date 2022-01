Zu einem Verkehrsunfall kam es Samstagvormittag im Ortsgebiet von Bad St. Leonhard. Daran beteiligt: ein Pkw sowie zwei Frauen. Eine davon im Rollstuhl.

BAD ST. LEONHARD. Ein 85-jähriger Fahrzeuglenker wurde am Samstag gegen 9 Uhr in der Klagenfurter Straße im Ortsgebiet von Bad St. Leonhard während der Fahrt so stark von der Sonne geblendet, dass er die zeitgleich die Straße überquerenden Personen, eine 89-järhige Rollstuhlfahrerin und ihre 40-jährige Pflegerin, übersah und mit dem Pkw zu Boden stieß. Die Rollstuhlfahrerin und ihre Pflegerin wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Am Pkw sowie am Rollstuhl entstand durch den Unfall leichter Sachschaden.