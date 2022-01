Unbekannte brachen in einen Gastronomiebetrieb in St. Paul ein.



ST. PAUL. In der Nacht vom 21. auf den 22. Jänner 2022 brachen bisher unbekannte Täter in ein Lokal in St. Paul ein, indem sie die Eingangstüre gewaltsam öffneten. Aus den Räumlichkeiten stahlen sie einen Tresor mit Bargeld in unbekannter Höhe. Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.