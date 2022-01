Vergangenes Wochenende luden die Kinderfreunde zur Fackelwanderung am Hausberg.

KORALPE. Am Sonntag, 16. Jänner, fand die Fackelwanderung der Kinderfreunde Eitweg/Gemmersdorf mit Vorsitzender Bürgermeisterin Maria Knauder auf der Koralpe statt. Um alle gültigen Covid-Vorschriften einzuhalten, wurde speziell dafür mit Bezirkshauptmann Georg Fejan Rücksprache gehalten.

Mit Bob, Schlitten und Co.

Christoph Peter und Sonja Riegler organisierten den Ausflug: Ausgestattet mit Bob, Schlitten und Fackeln, die Siegwald Herke für die Kinderfreunde besorgte, machten sich die Teilnehmer von der Goding aus auf den Weg in Richtung Koralpe. Über den Panoramaweg ging es bei Fackelschein dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Das Café Vero sowie das Gasthaus Sonnhof sponserten jeweils Früchtetee für die Kinder. Da so kurz „vor der Haustür“ die Möglichkeit besteht, derart wunderbare Erlebnisse zu genießen, haben sich die Kinderfreunde entschlossen, diese Wanderung auch nächstes Jahr wieder durchzuführen.