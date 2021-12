Wer gern backt, kann an dieser Aktion der Volkshilfe Wolfsberg teilnehmen.



LAVANTTAL. Armut hat viele Gesichter. In Österreich sind vor allem Frauen und Kinder betroffen. Allein im Lavanttal sind das knapp 2.000 Kinder und Jugendliche. Und gerade diese möchten die Volkshilfe Wolfsberg auch heuer wieder unterstützen. Dieses Jahr fällt pandemiebedingt der legendäre Punsch-Stand am Trattl aus, daher wurde die virtuelle Aktion „Lebkuchen mit Herz ins Leben gerufen“.

Wie funktioniert's?

1. Unter dem Link www.lebkuchen-mit-herz.at/kostenlos anmelden und freiwillig spenden.

2. Ur-Omas geheimes Lebkuchenrezept erhalten.

3. Backen und Beweisfoto machen.

4. Foto hochladen und teilen.

Für Familien in Not



Aus den Spenden werden für Kinder aus armutsgefährdeten Familien die Teilnahme an Schulveranstaltungen, Freizeitaktivitäten (z. B. Eintritt ins Freibad), die Mitgliedschaft in Sport- und Kulturvereinen inkl. benötigter Ausrüstung finanziert. „Lebkuchen mit Herz“ hilft Menschen in Not in unserer unmittelbaren Umgebung.