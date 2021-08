Das Auto der jungen Fahrerin überschlug sich mehrmals.



ST. ANDRÄ. Eine 23 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Feldkirchen verriss ihren PKW am Morgen des 4. August auf einer Gemeindestraße in St. Andrä aufgrund eines Wildwechsels. Dadurch kam sie von der Fahrbahn ab und stürzte rund 40 bis 50 Meter über einen Steilhang. Der PKW blieb schließlich, sich mehrmals überschlagend, in einer Baumgruppe hängen. Die Frau wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte das LKH Wolfsberg nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.