Bei der Karthalle in St. Stefan im Lavanttal mussten fünf Personen aufgrund einer Kohlenmonoxidvergiftung ins LKH Wolfsberg gebracht werden.



ST. STEFAN. Vermutlich aufgrund einer zu hohen CO-Konzentration in der Karthalle fielen heute, 15. Jänner, gegen 21 Uhr, fünf Menschen in Ohnmacht. Die Feuerwehren St. Stefan, St. Johann und Wolfsberg rückten mit 45 Einsatzkräften aus, um die Halle zu evakuieren. "Aktuell wird die Halle belüftet und die CO-Konzentration in der Luft per Gasmessgerät gemessen", sagt Christoph Gerak, Gemeindefeuerwehrkommandant. Der hohe Kohlenmonoxidanteil in der Luft kam vermutlich durch die Abgase der Kartmotoren zustande.