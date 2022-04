820 Euro kamen bei einer Hilfsaktion der katholischen Privatschule in St. Andrä für die Ukraine-Hilfe der Caritas Kärnten zusammen.

ST. ANDRÄ. „Der Krieg im Herzen Europas hat uns alle sehr schockiert. Die furchtbaren Geschehnisse in der Ukraine hinterließen bei uns fast ein Gefühl der Ohnmacht. Dem wollten wir etwas entgegensetzen, indem wir ins Tun kamen“, erzählt Maria Traußnig, Religionslehrerin an der katholischen Privatschule Lavantinum in St. Andrä im Lavanttal. Unter dem Motto „Miteinander. Füreinander. Gutes tun.“ setzte das Lavantinum ein Zeichen für Frieden und Solidarität mit den Menschen der Ukraine.

Fastensuppe to go



Mit großem Einsatz waren die Schüler der vierten Klasse Mittelschule dabei, Fastensuppen zu kochen und diese in Gläser abzufüllen. Im Informatikunterricht gestalteten die Mädchen und Burschen Etiketten und Anhänger mit einem Gebet. Die „Fastensuppe to go“ und selbst gebastelte Rosenkränze wurde sonntags nach der Heiligen Messe vor der Basilika in St. Andrä gegen eine freiwillige Spende für die Ukraine-Hilfe der Caritas Kärnten verkauft.

Spende für Ukrainehilfe



820 Euro kamen bei der gesamten Hilfsaktion zusammen, die Schuldirektorin Karin Maier und Religionslehrerin Maria Traußnig an Caritasdirektor Ernst Sandriesser für die Ukraine-Hilfe übergeben konnten. Sandriesser dankt allen Beteiligten für ihre Solidarität und ihren Einsatz für die Menschen aus der Ukraine von ganzem Herzen.