Die ersten Windräder des Tales werden gebaut, doch die Gegenseite gibt nicht auf.



ST. GEORGEN, ST. ANDRÄ. Vor drei Wochen ging der offizielle Spatenstich für die ersten beiden Windradprojekte im Lavanttal über die Bühne. Im Jahr 2022 sollen auf der Soboth zwei und auf der Steinberger Alpe sechs Windräder in Betrieb gehen und Strom für 17.690 Haushalte produzieren. Doch die Gegner der Windkraft auf den Lavanttaler Bergen sieht weiterhin gute Chancen, den Bau noch stoppen zu können – zumindest auf der Steinberger Alpe. Der Wolfsberger Rechtsanwalt Christian Ragger vertritt under anderem den „Arbeitskreis zum Schutz der Koralpe und des weststeirischen Hügellandes“. Er meint: „Man muss zwischen den beiden Projekten differenzieren. Jenes auf der Soboth ist höchstgerichtlich bereits genehmigt, doch für das Projekt Steinberger Alpe steht in der zweiten Septemberwoche noch ein Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht an. Dass man hier bereits einen Spatenstich gefeiert hat, wundert mich.“

Erneuter Einspruch



Konkret geht es in dem Verfahren um die Beeinspruchung der naturschutzbehördlichen Bewilligung der BH Wolfsberg für das Windkraftprojekt Steinberger Alpe. Diese Beeinspruchung wurde zwar schon einmal abgelehnt, jedoch muss sich das Landesverwaltungsgericht aufgrund eines Formalfehlers nochmals damit befassen. Doch das ist laut Ragger nicht alles: „Unseres Erachtens besteht zwischen dem ursprünglich eingereichten Projekt aus dem Jahr 2016 und jenem, welches schlussendlich genehmigt wurde, keine ausreichende Projektidentität, sowohl in technischer Hinsicht, weil es bestimmte Bauteile wie Rotorblätter oder Motoren gar nicht mehr gibt, andererseits hat sich in der Zwischenzeit auch naturschutzrechtlich einiges getan.“

Drei Szenarien



Für das Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht sind drei Szenarien denkbar. Erstens: Der Richter entscheidet in der Sache selbst und hebt den Genehmigungsbescheid auf. Dies gilt jedoch als unwahrscheinlichste Variante. Zweitens: Den Einsprüchen der Gegenseite wird stattgegeben und der gesamte Akt wandert retour an die BH Wolfsberg, die sich um eine neuerliche naturschutzrechtliche Bewilligung kümmern müsste. Drittens: Das Gericht bestätigt die Genehmigung der BH Wolfsberg. In diesem Fall bleibt der Gegenseite noch der Gang zum Bundesverwaltungsgericht. Der Bau der Windräder geht indes ununterbrochen weiter. „Mutig“, wie Ragger anmerkt, schließlich sehe er noch eine gute Möglichkeit, dass der Bau gestoppt wird.