ST. ANDRÄ. Ein 58-jähriger Lenker aus dem Bezirk Wolfsberg kam am 17. Dezember 2021 gegen 22 Uhr mit seinem Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn einer Gemeindestraße in St. Andrä von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge prallte er gegen einen Holzzaun und stürzte anschließend rund 200 Meter über einen Steilhang ab, wobei sich das Fahrzeug mehrmals überschlug und schließlich am Dach zum Liegen kam.

Der Lenker konnte sich selbst aus dem total beschädigten PKW befreien und Hilfe holen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.